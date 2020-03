Cuáles son los cuidados que los padres deben tener con sus hijos frente al covid-19 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El nuevo coronavirus covid-19 sigue expandiéndose este martes 10 de marzo del 2020. Ya está presente en más 100 países con miles de contagiados en todo el mundo, en Ecuador hay 15 casos confirmados por las autoridades. Las medidas de higiene y no automedicarse son importantes para prevenir esta enfermedad.

El infectólogo y epidemiólogo Mauricio Espinel, director Nacional de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) recomendó tener prácticas de higiene adecuadas para prevenir el coronavirus y sobretodo no alarmarse con información errónea.



Lavarse las manos constantemente es muy importante, tener las manos limpias y evitar tocarse la cara previene el contagio del cualquier virus que ataca la vía respiratoria, dijo Espinel.

En esta época del año hay muchos casos de gripe. De octubre a marzo siempre se presentan casos de esa enfermedad en el país, actualmente en el Ecuador está el virus de la influenza AH3N2, por ello muchas personas están agripadas. Este virus, al igual que el nuevo coronavirus, se transmite de manera aérea, por ello se debe tener normas de higiene adecuadas para no contagiarse, señaló el especialista.



"Si un niño, presenta síntomas de gripe es necesario que estén hidratados, darles cariño, reposo, y que no les manden a la escuela", esto para evitar que contagie a sus compañeros de clase y que haya más enfermos. Después de tres o cuatro días se supera esta enfermedad, dice.



"Esos virus se transmiten al hablar, peor si tose o si estornuda. Los virus también llegan a las cosas con las que estamos en contacto, como la mesa, el pasamano, el picaporte, etc. Y el coronavirus, según estudios, vive hasta 48 horas en las superficies por eso es importantísimo tener las manos limpias y no tocarse la cara".



Las personas que tengan síntomas de una gripe, en lo posible, debe quedarse en casa y no acudir a los hospitales, debe llamar al número #171 para tener asistencia médica vía telefónica. De esta manera se evita contagiar a otras personas de gripe, los hospitales son lugares con muchas personas de riesgo.



Si el cuadro se complica y las lunas de las uñas de los dedos y los labios se tornan azulados y hay dificultad para respirar requiere atención médica urgente.



Espinel señaló que la mascarilla es solo para las personas enfermas y se la utiliza para evitar contagiar a otras personas. Además, pidió a la población que no vaya a estornudar o toser sin protección.



Los pañuelos y la mascarilla limitan la salida de los virus. La mascarilla más efectiva para control es la N95, esta logra filtrar el 95% de virus, es una barrera de contención. Sirve para la persona que está con síntomas gripales y es necesario para las personas que están al cuidado de las personas enfermas, es decir personal médico.



Asimismo, enfatizó que las personas de riesgo son los adultos mayores por ellos pidió cuidar a los ciudadanos de tercera edad y evitar contagiarlos de algún virus.



Según el especialista, los últimos estudios señalan que el coronavirus es una gripe más, esta tiene alto grado de contagio y se complica en las personas de la tercera edad, que por lo general tienen otras enfermedades.



"Los científicos, según estos estudios, dicen que el 80% de las personas que llegaron a tener el coronavirus, tuvieron molestias, como dolor de cabeza, fiebre, congestión, como una gripe común y corriente. Y algunas personas fueron asintomáticas. El 14% tuvieron síntomas un poco más fuertes, es decir una faringitis, una traqueítis o una bronquitis, que ya requiere de un profesional de la salud. Y a penas un 5% tuvo una neumonía, que es un poco más grave", dijo, y que la tasa de letalidad es muy reducida.