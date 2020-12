¿Hielo seco se usará para conservar la vacuna de covid-19 en Ecuador?

La vacuna, producida por Pfizer y BioNTech, es una de las primeras que podría llegar al Ecuador en los primeros meses del 2021, según el Ministerio de Salud. Para conservarse requiere estar almacenada a menos de 70 grados centígrados, por lo que en el país ya se piensa en el operativo, que se desplegará.

El viceministro de Salud, Xavier Solórzano, explicó que si bien se requiere ultra congelación para la vacuna de Pfizer, una ventaja es que es el laboratorio entregará las dosis en cajas térmicas, en la fecha y en el lugar que les solicite. Eso, dijo en entrevista con TVC el 9 de diciembre del 2020, exige una planificación que les permita estar listos para la aplicación, cuando lleguen a través de un courrier.



Si les decimos, por ejemplo dijo el Viceministro, que necesitamos 5 000 dosis en el Hospital de Calderón, el 15 de marzo, en esa fecha debemos estar listo para iniciar la vacunación. La caja térmica se puede mantener por 15 días, solamente cambiando el hielo seco.



"No exige estar listos, con la capacidad instalada en términos de tener personal suficiente, insumos como jeringas, torundas, suelo fisiológico, alcohol, todo listo para aplicar esa fecha".



Una de las complejidades de esta vacuna, precisó, es que se requiere una dilución para reconstituirla. "Hay que añadir 1,8 mililitros de suero fisiológico a cada uno de los frascos, que traen cinco dosis. Hay que dejarlas media hora a temperatura ambiente, antes de hacer la reconstitución y luego puede permanecer hasta por seis horas; en refrigeración puede durar hasta 24 horas, pero es el tiempo máximo una vez salida de la caja".



Las vacunas de otros laboratorios, que no tienen este tipo de particularidades, explicó Solórzano, llegarán al aeropuerto y serán transportadas al Banco de Vacunas. Luego de la dosis inicial, la de refuerzo deberá aplicarse en 21 a 28 días, según la marca.



"No es factible por varias razones traer grandes cantidades de dosis, primero porque la capacidad de producción implica que sean repartidas a varios países, que han hecho contratos de adquisición. Y segundo porque habría dificultades para almacenarlas".



En el caso de la de Pfizer, la caja térmica trae un GPS, para que el Ministerio de Salud sepa en dónde está y cómo se mueve; también permite hacer un control de la temperatura.



Salud está pidiendo un detalle de la nómina del personal de los hospitales y otras unidades, públicas y privadas, quieren saber cuánto personal médico, de apoyo y administrativo tienen, para planificar la vacunación.



"Una de las noticias más esperanzadoras de la humanidad, no solo Ecuador, es la llegada de vacunas. Y hay que señalar que Ecuador es uno de los países que está en la lista de espera para recibirla. Evidentemente, las economías más grandes nos han aplicado el peso y es una cuestión de mercado, como es un producto nuevo, se hizo compras anticipadas, quienes tenían capacidad de poner el dinero por delante tuvieron acceso a mayor cantidad y prioridad en el tiempo de entrega. Sin embargo hemos negociado desde hace varios meses, la posibilidad de recibir la vacuna en el primer trimestre del próximo año", dijo.