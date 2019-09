Hermano de Boris Johnson dimite del gobierno y el parlamento

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El hermano menor del primer ministro británico Boris Johnson anunció el jueves 5 de septiembre del 2019 su dimisión como secretario de Estado y diputado alegando un conflicto entre su “lealtad familiar” y “el interés nacional”.

“En las últimas semanas he estado dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional - es una tensión irresoluble y el momento para que otros asuman mis funciones”, anunció en Twitter Jo Johnson.



Secretario de Estado para la Ciencia y las Universidades en el ejecutivo de su hermano, Jo Johnson, de 47 años, ya había dimitido del gobierno de Theresa May en noviembre de 2018.



Aseguró que el acuerdo que entonces se estaba ultimando “sería un terrible error” para el país y pidió organizar un segundo referéndum con la esperanza de revocar el Brexit.



No es tampoco la primera vez que las tensiones sobre la salida británica de la Unión Europea se hacen sentir en el seno de la familia Johnson.



La hermana del controvertido primer ministro, la periodista Rachel Johnson, se presentó como candidata del partido proeuropeo Change UK en las elecciones a la Eurocámara del pasado mayo, aunque no logró ser elegida.



Rachel Johnson, de 54 años, había militado en el Partido Conservador como sus hermanos hasta 2011.



Pero en las elecciones generales de 2017 había apoyado a los centristas Liberaldemócratas para defender con ellos la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea.



En al campo contrario, Boris Johnson, de 55 años, fue una de las grandes figuras de la campaña probrexit antes del referéndum de 2016. Y en julio sucedió a la entonces primera ministra Theresa May, de quien se convirtió en gran rival por considerar que la líder negociaba un divorcio demasiado suave con Bruselas.



El padre de esta familia de seis hijos, Stanley Johnson, de 79 años, trabajó en la Comisión Europea entre 1973 y 1979 y fue después eurodiputado por el Partido Conservador británico hasta 1984.



Durante esos años, los hermanos Johnson estudiaron en la Escuela Europea de Bruselas.



Stanley Johnson votó contra el Brexit en el referéndum de 2016 pero un año después se declaró a favor de abandonar la UE aludiendo en parte a la actitud del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.