Dos heridos en el 'incidente terrorista' en Londres

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dos personas resultaron heridas este domingo 2 de febrero del 2020, en un "incidente de carácter terrorista" ocurrido en el barrio de Streatham, en el sur de Londres, en el que el supuesto agresor fue abatido por agentes armados, según informó la Policía Metropolitana (Met).

Varios testigos aseguraron que sobre las 14.00 GMT vieron a un hombre armado con un machete y con bombonas plateadas colocadas en el pecho huyendo de varios agentes policiales, que terminaron disparándolo y le causaron la muerte.



Scotland Yard ha acordonado el área y ha pedido a los ciudadanos que eviten esa zona de la capital mientras se investigan las circunstancias de lo ocurrido. El cuerpo policial indicó que hay dos personas heridas, aunque no han revelado su gravedad.



En otro tuit, los agentes han instado a los ciudadanos a "emplear el sentido común" al pedirles que eviten divulgar imágenes y vídeos sobre lo ocurrido en Streatham, "incluyendo imágenes de agentes involucrados".



Tras conocerse el suceso, el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, agradeció en un mensaje colgado en Twitter la respuesta de los servicios de emergencia y afirmó que sus "pensamientos" están ahora con los heridos y sus familiares.

También el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, dijo en un comunicado que "los terroristas buscan dividirnos y destruir nuestra forma de vida" y agregó que "aquí, en Londres, nunca les permitiremos salirse con la suya".



"Estoy en estrecho contacto con la Policía y los representantes locales y quiero agradecer a los agentes, servicios de seguridad y de emergencia su rápida y valiente repuesta. Realmente, ellos son lo mejor de todos nosotros", enfatizó.



En declaraciones a medios locales, un estudiante de 19 años de ese barrio aseguró haber presenciado un tiroteo en la calle comercial de Streatham, frente a una farmacia.



"Estaba cruzando la calle cuando vi a un hombre con un machete y bombonas plateadas en el pecho, al que perseguían lo que entiendo eran agentes encubiertos, porque llevaban ropa de paisano. Entonces dispararon al hombre. Creo que escuché tres disparos pero no estoy seguro", señaló el testigo, que no quiso dar su nombre.



Otro de las testigos de lo ocurrido, Alahan Murphy, señaló a la cadena BBC que vio "helicópteros aterrizando y muchas ambulancias" en el lugar de los hechos, una zona muy concurrida habitualmente.



"No vi lo que ocurrió, pero justo después había muchísimos agentes de policía armados y nueve o diez ambulancias. La policía le gritaba a la gente que se apartara", relató.