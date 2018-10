Hablan presidentes de Guatemala, Honduras y México para coordinar ayuda migratoria para caravana

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, hablaron este 20 de octubre del 2018 por teléfono con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, para coordinar el plan migratorio que atenderá a los miles de migrantes hondureños.

El Gobierno guatemalteco indicó, en sus redes sociales, que los dos mandatarios, que tienen una reunión en Ciudad de Guatemala, están definiendo "la asistencia humanitaria y el retorno ordenado de los migrantes que se encuentran en la frontera Guatemala-México".



Miles de migrantes hondureños, al menos 3 000 según la ONU, salieron hace una semana de San Pedro Sula con el objetivo de llegar a Estados Unidos, pero en estos momentos la mayoría se encuentran varados en la frontera entre Guatemala y México, donde los detuvo la policía mexicana.



Migrantes se lanzan al río y otros esperan asilo en frontera mexicana



Miles de migrantes hondureños esperan, con un gran cansancio, en el puente que separa México y Guatemala poder entrar a territorio mexicano, pero otros pusieron cuerdas para lanzarse al río y algunos optaron por regresar a Honduras en autobuses. "Están moviéndose, están organizándose para pasar por el río y seguir caminando", dijo la alcaldesa del municipio de Suchiate, Sonia Eloina Hernández Aguilar, vía telefónica.



"El temor que tenemos es que entren todos juntos", afirmó. En el puente fronterizo entre México y Guatemala, que une Ciudad Hidalgo en Chiapas con la guatemalteca Tecún Umán, un grupo de hondureños puso cuerdas desde el puente hasta el río, donde balseros esperaban para subir a los migrantes, como constató una periodista de DPA en el sitio. Una madre con dos niños, entre ellos una pequeña que iba llorando y gritando por el miedo, se bajaron al río de esa forma ante la desesperación por la espera.



Muchos pretenden seguir viaje hasta Estados Unidos. Hernández Aguilar dijo que algunos prefieren cruzar por el río Suchiate en balsas porque no quieren ser fichados por las autoridades mexicanas, además de que el proceso de ingreso es muy lento para pedir refugio.



El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo la noche del viernes en un mensaje transmitido en video que México tomó medidas para atender a los migrantes, pero que no permitirá el ingreso desordenado. "Buscamos en todo momento que la migración sea segura, regular y ordenada", dijo.



Peña Nieto condenó los incidentes violentos que dejaron a varios policías lesionados. "Como cualquier país soberano México no permite ni permitirá el ingreso a su territorio de manera irregular ni mucho menos de manera violenta", advirtió.