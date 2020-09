Gustavo Larrea y Alexandra Peralta, el primer binomio calificado de cara al 2021

LEA TAMBIÉN

El primer binomio calificado por el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en las elecciones generales del 2021 es el del movimiento Democracia Sí. La resolución se tomó la noche de este jueves 24 de septiembre del 2020.

Así, Gustavo Larrea y Alexandra Peralta se convirtieron en los primeros candidatos oficiales para la Presidencia y Vicepresidencia de Ecuador.



Los votos afirmativos fueron de Diana Atamaint, Esthela Acero y José Cabrera; Luis Verdesoto votó en contra y Enrique Pita, se abstuvo.



Aunque fue el único punto de orden del día, la sesión se extendió por casi 40 minutos, pues durante la votación hubo discusión.



Pita dijo que, aunque no criticaba al binomio porque sí cumplía los requisitos, en ninguna parte del informe se registró el hecho de que la fórmula presidencial aceptó la candidatura “en forma personalísima” ante el CNE.

“Es muy importante que esta información conste en este informe a efecto que a futuro no exista ninguna situación que en un momento dado pudiera argumentarse como que se ha aprobado una candidatura y en el informe no constaba tal detalle”, afirmó.



No obstante, Cabrera afirmó que el artículo 105 del Código de la Democracia que establece que no se podrá negar la inscripción de candidaturas salvo en los siguientes casos: que no provengan de procesos de democracia interna, que las listas no respeten de forma estricta los principios y reglas de paridad y los casos que no cumplieren los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley a menos que se subsanen en las 48 horas siguientes.



“Creo que está claro el artículo de la Ley y no cabría confundir lo que es primarias con aceptación de candidaturas, caso contrario no habría tema de subsanación, ese es mi criterio apegado únicamente a la Ley”.



Atamaint solicitó al equipo técnico que para los posteriores informes se adjunte dentro del expediente el informe de asistencia a primarias que cada técnico realizó. “Eso nos da a nosotros la facilidad y posibilidad de tomar una decisión correcta y apegada a derecho, no dejemos dejar nada suelto, que ninguna situación legal o jurídica pueda entorpecer una decisión”.



Sin embargo, Atamaint, Cabrera y Acero votaron a favor. La presidenta justificó en que el binomio de Democracia Sí no se encuentra incursos en inhabilidades y que cumplen con los requisitos legales.



Luego de ello, Verdesoto pidió reconsiderar la votación, pero la mayoría votó en contra. Atamaint argumentó que, si bien no se adjuntan los informes solicitados por la minoría, la precandidatura cumplió con los requisitos solicitados.