Guillermo Lasso: ‘Aquí el problema no es la Ministra de Gobierno’

Karina Sotalín (I)

La violencia generada por el narcotráfico y el micronarcotráfico es un problema de todos, según el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Respalda a su ministra de Gobierno y cuestiona el anuncio de un juicio político en contra de la funcionaria.

El jefe de Estado, durante una entrevista de este miércoles, 16 de febrero del 2022, desde el Palacio de Carondelet, se refirió a lo ocurrido en Durán, el pasado 14 de febrero, cuando cuerpos humanos fueron colgados en un puente peatonal.

Considera que es consecuencia de la lucha de bandas delincuenciales por ganar espacios en las calles, debido a que el Gobierno ya controla las cárceles.

Sin embargo, expresó que el tema no es sencillo. “Tenemos que enfrentarlo todos juntos. Toda la sociedad ecuatoriana junta. Aquí el problema no es la Ministra de Gobierno. Veo en la Asamblea que acuerdan un juicio político a la ministra de Gobierno, eso no va a resolver el problema, el problema no es la ministra. El problema son estas bandas de narcotraficantes a las que debemos derrotar para recuperar la total tranquilidad del pueblo ecuatoriano”, cuestionó.

Lasso reiteró que hay países aliados como Estados Unidos, Israel, Colombia y Reino Unido que apoyan a Ecuador con “experiencia en inteligencia, tecnología y recursos”.

No entró en detalles, pero mencionó que el senador Bob Menéndez ha presentado un proyecto al Congreso norteamericano, en el que se incluye apoyo a Ecuador contra problemas como el narcotráfico. De Colombia se recibe asesoramiento sobre el sistema carcelario.

El Gobierno actual está elaborando un censo carcelario, y hay en marcha un proceso de reclutamiento de 2 400 guías carcelarios, aunque se requiere inteligencia carcelaria, dijo el mandatario.

Ante la insistencia de los periodistas sobre cómo el Gobierno enfrentará el problema, Lasso responsabilizó a los dos últimos gobiernos de permitir que el narcotráfico y el micronarcotráfico prolifere en el país, particularmente en Guayaquil.

Renegociación de la deuda con China

Al respecto, Lasso dijo que aún no sabe cuándo se tendrá una respetas de China, pero aseguró que durante su viaje al país asiático hubo receptividad para un proceso de renegociación. “Hay primero una negociación política y luego una negociación técnica”, expresó.

El proceso de renegociación es posible si hay voluntades de ambos países, los bancos de China con el que se relaciona la deuda son estatales, esos bancos cumplen las disposiciones de la China, explicó.

Retorno a la normalidad

Lasso refirió que, si las expectativas de la ministra de Salud se concretan, se podrá volver a una normalidad.

“Con la ministra hemos hablado que para estar absolutamente seguros en una semana, probablemente veremos niveles de contagio del 5%. Cuando aquello suceda podemos decir vida absolutamente normal en el Ecuador, absolutamente normal, más allá de que ya se han relajado muchas de las medidas adoptadas por el comité nacional”, señaló.