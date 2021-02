Guillermo Lasso: 'Esperaremos al 100% de los escrutinios para pronunciarme sobre esta jornada democrática'

La reacción de Guillermo Lasso a la jornada electoral se concretó a las 21:50 de este domingo 7 de febrero del 2021.

El candidato presidencial de la alianza CREO-PSC llegó al Centro de Convenciones de Guayaquil, casi cinco horas después de cerradas las votaciones.



La aparición surgió tras conocer la actualización del conteo rápido que lo ubicó en un segundo lugar en los resultados oficiales, a diferencia del primer resultado transmitido en cadena nacional por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo ubicó tercero con un estrecho margen después de Yaku Pérez.



En una breve intervención y entre gritos de 'Lasso presidente' y 'Segunda vuelta' empezó por agradecer a los ecuatorianos por su actitud ejemplar y patriótica al haber acudido a sufragar a pesar de la pandemia.



También afirmó que más de un 65% de los electores "le dijo no al modelo totalitario y populista" que pretende volver a gobernar Ecuador.



Lasso aclaró en su discurso que, en respeto a la Ley, esperará el conteo de la totalidad de los votos para pronunciarse sobre los resultados. "Esperaremos al 100% de los escrutinios para pronunciarme sobre esta jornada democrática".



No obstante, criticó a los vocales del CNE por haber presentado un conteo rápido que no había ingresado la totalidad de las actas.



"Mal han hecho al confundir al pueblo ecuatoriano con un conteo rápido de 2 100 actas cuando la muestra acordada era de 2 425 actas e inducen a la confusión y al error, cuando cinco minutos después uno de los consejeros -ya no en cadena nacional, sino en un canal de televisión- informa que los resultados del conteo rápido nos ponen en segunda vuelta".



Lasso también agradeció al Partido Social Cristiano (PSC) y a su líder máximo Jaime Nebot por haber respaldo su postulación durante la jornada proselitista.



"A todos ellos les digo tienen mi gratitud, mi agradecimiento".