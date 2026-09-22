Vigilante terminó sobre el capó de un vehículo en Durán

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un conductor se llevó a un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en el capó de su camioneta por la avenida Nicolás Lapentti, en Durán. El hecho, ocurrido el domingo 20 de septiembre de 2026, quedó registrado en un video que rápidamente si viralizó y causó conmoción en los usuarios.

En un comunicado, la CTE condenó el acto y confirmó que el responsable fue detenido en flagrancia.

Lo llevó en su capó por casi un kilómetro

En las grabaciones se puede ver cómo otro agente de tránsito trata de alcanzar a la camioneta desde una motocicleta, con la finalidad de rescatar a su compañero de la escena que ha dejado sorprendida a la ciudadanía.

La persecución se extendió por casi un kilómetro hasta que personal de la CTE, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lograron interceptaron.

El agente salió ileso de esta situación, pero a gritos reclamó al conductor que podría haberlo matado.

Conductor en estado etílico

Raúl Flores, comandante del Cuerpo de Vigilancia de la CTE, indicó a Ecuavisa, que el conductor de la camioneta estaba en estado etílico, lo que habría provocado que se quede dormido en un semáforo, aquí fue cuando se habrían acercado los agentes.

Flores dijo cuando los uniformados se acercaron al lugar para despertarlo, éste arrancó con el vigilante delante, por su seguridad se agarró con fuerza del capó.

Pronunciamiento de la CTE

En un comunicado compartido la noche del 21 de septiembre de 2022, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) dijo que rechazaba categóricamente todo acto de agresión contra los uniformados durante el cumplimiento de sus funciones.

“Respaldamos la labor del servidor involucrado en el hecho registrado en Durán, en la av. Nicolás Lapentti, donde el conductor fue aprehendido en flagrancia”, manifestó en el comunicado.

La Unidad Legal de la CTE comparecerá a la audiencia de calificación de flagrancia y legalidad de la aprehensión para el seguimiento de las acciones correspondientes.

“La violencia nunca será el camino. El respeto fortalece una movilidad más segura para todos”, concluye la institución en el comunicado.

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