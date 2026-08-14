Varias calles de Guayaquil continúan anegadas por la marea alta

Este jueves 14 de agosto de 2026 varias calles de Guayaquil amanecieron con agua acumulada, producto de un fuerte aguaje en la ciudad, que se tiene pronosticado siga ocurriendo hasta el sábado 15 de agosto de 2025, según el Insituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR).

Niveles altos de marea

Según la tabla de mareas presentada por la Sala Situacional de Segura EP para este 14 de agosto, Guayaquil presentaría marea alra en el transcurso de la mañana con un nivel de 4.68 m. Este fenónomeno se repetiría por la noche, a las 20:43, cuando la marea alta alcanzaría un nivel de 4.58 m.

En Puerto Nuevo también se pronosticó marea alta con un nivel máximo de 4.44m. Mientras que en Posorja el nivel más alto de marea sería de 2.72m.

Este escenario está pronosticado que continúe hasta el sábado 15 de agosto de 2026.

Las cámaras de videovigilancia de Segura EP registraron acumulación de agua en el Suburbio, Coop. Independencia, y las calles Diez de Agosto y Enrique Maulme, el jueves 13 de agosto de 2026.

Desde el #C5GYE de #SeguraEP se visualiza acumulación de agua por marea alta en:



✅ Suburbio, Coop. Independencia

✅ Diez de Agosto y Enrique Maulme



⚠️Se solicita a la ciudadanía estar alerta y tomar precauciones debidas en sectores cercanos a ríos y esteros pic.twitter.com/OeqAmSQmPh — Segura EP – C5GYE (@segura_ep) August 13, 2026

Tras estos picos altos de marea, las autoridades solicitan a la ciudadanía estar alerta y tomar precauciones debidas en sectores cercanos a ríos y esteros.

Acumulación de agua

La marea alta también es llamada técnicamente como pleamar es el momento del día en que el nivel del mar alcanza su máxima altura, un fenómeno que ocurre aproximadamente dos veces al día. En cambio, el aguaje o marea viva es un evento de mayor intensidad que se presenta cada 14 días, durante las fases de luna nueva o luna llena, cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean.

Durante estos períodos, la marea alta puede alcanzar niveles considerablemente superiores a los habituales, mientras que la marea baja desciende mucho más de lo normal, aumentando la variación del nivel del mar y el riesgo de inundaciones en zonas costera.

Atentos!

Se reporta fuerte aguaje en la ciudad de Guayaquil, varias calles inundadas. pic.twitter.com/71XTlvj83D — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) August 14, 2026

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