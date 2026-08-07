Rescatan a una persona atrapada tras siniestro en la avenida Perimetral de Guayaquil

Una persona quedó atrapada dentro de un vehículo después de un siniestro de tránsito registrado en la avenida Perimetral, a la altura del intercambiador de la vía a la Costa, en Guayaquil la noche del 6 de agosto de 2026.

La emergencia ocurrió en el sentido sur-norte de la avenida. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil movilizó dos vehículos de rescate, una ambulancia y una unidad de combate.

Bomberos de Guayaquil liberaron a la persona tras un siniestro de tránsito

Personal de la División Especializada de Rescate ejecutó las maniobras necesarias para liberar a la persona que permanecía atrapada en el vehículo.

Los bomberos no detallaron las circunstancias en las que ocurrió el siniestro ni informaron sobre otras personas involucradas.

#BCBGInforma | Atendemos rescate de persona atrapada por accidente de tránsito en la Av. Perimetral, a la altura del Intercambiador de vía a la Costa, sentido sur – norte.



Despachamos 2 vehículos de rescate, una ambulancia y una unidad de combate. 🚒 pic.twitter.com/FtryyHobTi — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) August 7, 2026

Atención médica en el lugar

Una vez concluido el rescate, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la persona en el sitio. Hasta el momento, no se ha informado sobre su estado de salud ni un eventual traslado a una casa asistencial.

Después de atender la emergencia, los bomberos realizaron la limpieza de la calzada para retirar los restos dejados por el siniestro y evitar otros incidentes en este tramo de la avenida Perimetral.

Siniestro en Guayaquil; preguntas frecuentes

¿Qué ocurrió en la avenida Perimetral de Guayaquil? Una persona quedó atrapada dentro de un vehículo después de un siniestro de tránsito registrado en la avenida Perimetral.

La emergencia ocurrió a la altura del intercambiador de la vía a la Costa, en sentido sur-norte. ¿Cómo fue rescatada la persona atrapada? Personal de la División Especializada de Rescate del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil realizó las maniobras necesarias para liberarla.

Para atender la emergencia fueron movilizados dos vehículos de rescate, una ambulancia y una unidad de combate. ¿Qué atención recibió la persona después del rescate? Paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención prehospitalaria en el lugar.

Hasta el momento, no se ha informado sobre su estado de salud ni si fue trasladada a una casa asistencial. ¿Qué se sabe sobre las causas del siniestro? Los bomberos no detallaron cómo ocurrió el siniestro.

Tampoco informaron si existieron otras personas involucradas en el siniestro. ¿Qué hicieron los bomberos después de atender la emergencia? El personal realizó labores de limpieza en la calzada para retirar los restos dejados por el siniestro.

El objetivo fue reducir el riesgo de que se produjeran otros incidentes en ese tramo de la avenida Perimetral.

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