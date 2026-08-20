Parqueo Positivo se pronuncia tras agresión física que recibió un trabajador en Samborondón

La empresa de parquímetros públicos, Parqueo Positivo, se pronunció tras la viralización de un video en el que se ve cómo un agente de la institución es fuertemente agredido por un usuario, en Samborondón. Este violento hecho generó indignación en las redes sociales y cuestionó el accionar del ciudadano en contra del trabajador.

Lo que dijo Parqueo Positivo

Parqueo Positivo, empresa dedicada al control del sistema de estacionamiento tarifado en la vía pública, indicó que este hecho se registró el pasado sábado 8 de agosto de 2026. “Uno de nuestros colaboradores fue cobarde y brutalmente agredido física y verbalmente por un usuario mientras cumplía con sus funciones de control”, indicaron en el comunicado publicado el miércoles 19 de agosto de 2026.

La empresa dijo que rechaza de manera enérgica y categórica todo acto de violencia. “Este tipo de hechos no serán tolerados bajo ninguna circunstancia“, enfatizó,

“Nuestros colaboradores desempeñan una labor legítima y de servicio a la comunidad, y merecen trabajar en condiciones de seguridad, respeto y dignidad”, añadió la institución.

Proceso legal

La empresa asegura que brindarán todo el respaldo institucional, humano, legal y psicológico para el trabajador. Además, indicó que tras la agresión fue atendido por médicos. “Actualmente se encuentra con descanso médico, mientras damos seguimiento a su recuperación”.

Informaron además que ya existe una denuncia contra el ciudadano señalado como agresor. “La denuncia correspondiente ya fue presentada y está siendo gestionada conforme a derecho y respetando el debido proceso, a fin de identificar al responsable y que este responda ante la justicia”.

Lo pateó y golpeó

En el video que se viralizó en redes sociales se observa a dos hombres junto al trabajador, quien realizaba un control en un parquímetro de Samborondón. En las imágenes se evidencia cómo uno de los ciudadanos primero le propina un puñetazo que lo hace caer al suelo y, posteriormente, lo patea en dos ocasiones.

Tras la agresión, ambos hombres se retiran del lugar a bordo de una camioneta negra.

Hagamos famosos a estos cobardes que agredieron a un trabajador de “Parqueo Positivo” en Samborondón por cumplir con su trabajo, ellos simplemente cumplen órdenes por un sueldo… pic.twitter.com/Yj23iUTs8H — Alerta Sambo (@samboalerta) August 18, 2026

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