Pacientes renales gritan por la vida afuera del IESS de Guayaquil

Pacientes renales exigen medicinas en Guayaquil. Foto: Blanca Moncada /EL COMERCIO

Blanca Moncada

José Curipayo tiene 69 años. Hace dos, fue diagnosticado con insuficiencia renal y exactamente hace 5 meses su tratamiento se estancó. Teme morir. Por eso agarró su silla de ruedas a las 10:00 de este miércoles 24 de agosto de 2022 y acudió a la Subdirección Provincial del IESS de Guayaquil.

En los exteriores del edificio, ubicado en la avenida 25 de Julio, al sur de la ciudad, estacionó su silla de ruedas para reclamar lo que como jubilado le pertenece, una atención digna.

"No nos dan medicina. Ni siquiera paracetamol. Por falta de insumos se estancó mi tratamiento. Me estoy quedando ciego y tampoco he recibido la inyección para eso. Por eso estoy aquí, porque temo morir", dijo a EL COMERCIO este paciente.

Alrededor de él, decenas de personas, de los 300 que pertenecen a la Asociación de Pacientes Renales, acudieron al plantón al que se autoconvocaron, con globos negros y carteles de todo tamaño, en los que se leían frases como "Diálisis es vida, No enluten a más familias" o "¿Por qué nos quieren dejar morir si nosotros ya aportamos con nuestros trabajos?".

La deuda que mantiene el IESS con 35 centros de diálisis asciende a USD 4 200 000. A las 12:00, una comitiva de la entidad estaba reunida con representantes de los pacientes y de los prestadores del servicio.

Reclamos de los pacientes

Patricio Vásconez, de 71 años, también estuvo en el lugar con su silla de ruedas. Le preocupa, como a todos, la falta de insumos y el no poder solventar por su cuenta un tratamiento particular. "Tomo esta situación como una irresponsabilidad. Se priorizan deudas como las que se tienen con el FMI, pero se despreocupan de lo básico, de las vidas", lamentó.

María Jiménez, de 57 años, exhortó a los directivos del IESS a hacer que "el sol brille para todos", incluso para quienes, como ella, sufren de insuficiencia renal crónica y agonizan por falta de insumos.

No es el primer plantón del mes. Luego de aclarar que un pago que hizo el IESS de USD 1,2 millones solo sirvió para pagar las deudas de diciembre de 2021, las clínicas de diálisis aclararon que aún se adeuda el tratamiento dialítico de enero a julio del 2022.

El 18 de agosto el reclamo fue en la Corte Constitucional, en la avenida 9 de Octubre y Pichincha, para exigir que se cumpla la sentencia emitida hace dos años por este organismo; y se proceda al pago de más de USD 30 millones que les adeudan en Guayas y Los Ríos.

La situación ha desencadenado la falta de recursos para la adquisición de insumos para los tratamientos de diálisis. La protesta en esa ocasión avanzó a los exteriores de la Gobernación del Guayas.