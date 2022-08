Municipio de Guayaquil iniciará lunes 29 de agosto proceso de entrega de becas

Foto referencial. La empresa pública municipal Desarrollo, Acción Social y Educación (DASE) del Municipio de Guayaquil es la encargada de llevar adelante el proceso para la entrega de 2 000 becas totales para estudios técnicos, tecnológicos y licenciaturas. Foto: DASE / Twitter

Redacción Guayaquil (I)

El Municipio de Guayaquil iniciará el lunes 29 de agosto el proceso para la entrega de 2 000 becas totales para estudios técnicos, tecnológicos y licenciaturas. La convocatoria se extenderá hasta el 9 de septiembre.

La empresa pública municipal Desarrollo, Acción Social y Educación (DASE) es la encargada de llevar adelante este proceso. Los interesados pueden acceder a la dirección electrónica https://dase.gob.ec/becas-tes/ para inscribirse.

En este enlace encontrarán la posibilidad de acceder a 600 becas en el Instituto Tecnológico Espíritu Santo en carreras como Gestión de Redes y Telecomunicaciones, Calidad y Productividad, Contabilidad y Tributación, Desarrollo e Innovación Empresarial, Dirección de Marketing y Gestión Comercial, Ventas, Administración, Seguros y Riesgos, Desarrollo de Aplicaciones Web, Gestión de Operaciones Turísticas, Desarrollo Ambiental, Comercio Exterior, Ciberseguridad.

Otras posibilidades

Otra opción son las becas en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología (ITB), centro de estudios en el que se entregarán 900 becas. Para más detalles, visitar el enlace https://dase.gob.ec/becas-itb/

La oferta en el ITB es de Desarrollo de Software, Guía Nacional de Turismo, Planificación y Gestión de Tránsito, Enfermería, Gerontología, Tricología y Cosmiatría, Optometría, Rehabilitación Física, Emergencias Médicas, Imagenología y Radiología, Explotación y Mantenimiento de Equipos Biomédicos.

Finalmente, está la opción de licenciaturas en la Universidad Ecotec. La aplicación es en el link https://dase.gob.ec/becas-ecotec/

En este centro de estudios se ofrecen becas para licenciaturas en Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Comercio, Negocios Internacionales, Ciencias de la Educación.

Requisitos

Este beneficio se dará únicamente a personas residentes en Guayaquil. Deben tener el título de bachiller y no ser mayores de 45 años. Deberá presentar documentos de identidad y una planilla que certifique que cumple con estos requisitos.

Los postulantes además no deben ser beneficiarios de ningún otro programa de becas y/o ayudas de instituciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales o extranjeras.

No tener título registrado en el Senescyt de ninguno de los niveles de educación superior. Adicinal, no ser estudiante regular en otro programa de tercer nivel en una institución de educación superior pública o autofinanciada. No tener título registrado en el Senescyt de ninguno de los niveles de educación superior.

Contar con servicio de internet y tener computador, laptop, Tablet o equipo tecnológico para estudiar en modalidad online.

No podrán ser aceptadas en este proyecto las personas que tengan obligaciones vencidas o glosas con la Municipalidad de Guayaquil, como deudor y/o garante. Tampoco podrán participar los contratistas incumplidos o adjudicatarios fallidos del Estado.

La revisión de las postulaciones se dará durante todo septiembre. La notificación de los beneficiarios será hasta el 21 de octubre.

Las personas que obtengan las becas deberán firmar un compromiso en una Notaría, esto con el fin de saber que van a seguir el plan de estudios y cumplir con las obligaciones que adquieren al recibir este beneficio.