Muere pareja tras explosión en El Fortín, Guayaquil

La pareja de esposos que se encontraba hospitalizada con graves quemaduras, producto de la explosión de gran magnitud en el sector El Fortín, a la altura de la avenida Casuarina, en Guayaquil, falleció tras días por luchar por su vida en el Hospital Monte Sinaí. Sus restos están siendos velados en El Fortín y Mapasingue.

Ellos abrieron el local de comida

La pareja fue identificada como Miguel Ángel Delgado y Génesis Holguín León, ambos de 19 años. Ellos eran trabajadores del local de comida de donde se produjo la explosión.

La mañana del domingo 23 de agosto habían llegado al local para comenzar a pelar las papas que se iban a usar durante la jornada laboral. Y según las investigaciones preliminares, la explosión se produjo cuando prendieron las luces del local. Fue aquí cuando se desencadenó la tragedia que hoy deja 22 personas afectadas, entre ellos seis menores y un bebé.

Los jóvenes entraron gravemente heridos al Hospital Monte Sinaí, donde permanecieron internados luchando por su vida. Hasta que la mañana del martes 25 y miércoles 26 de agosto fallecieron.

Los restos están siendo velados en el Fortín y en Mapasingue. El cuerpo del joven será enterrado en Loja.

Sobrino de la dueña del local

Delgado era el sobrino de la dueña del negocio, Francisca Armijos, quien se hizo cargo de los gastos funerales de los ahora fallecidos. Armijos indicó a RTS que en los últimos meses ha atravesado algunas tragedias en su vida, que incluye la muerte de su esposo, de su mamá y un siniestro de tránsito del que todavía se está recuperando.

Según su testimonio, debido a sus condiciones, ella no estaba acudiendo al local hace más de un año; un familiar suyo estaba al cargo. El local de comida rápida llevaba alrededor de 30 años funcionando.

Según lo indicado a los medios televisivos, Armijos habló con cada uno de las familias afectadas y les dijo que se hará cargo de los gastos y que los irá ayudando “poco a poco”

Afectados piden una indemnización por daños

Las familias afectadas están durmiendo en casas de vecinos que se han ofrecido a ayudarlos. Mientras que otros pasan la noche afuera de sus viviendas destruidas, resguardando sus pertenencias.

Los afectados exigen que sean indemnizados por todos los daños provocados a raíz de esta explosión que hoy enluta a dos familias.

El día de la explosión

El incidente registrado en El Fortín fue reportado a las 08:06 del domingo 23 de agosto de 2026 al Centro Zonal ECU 911 Samborondón. Los equipos bomberiles realizaron labores de control y retiraron varios cilindros de gas que permanecían dentro del establecimiento.

La explosión causó que bloques de cemento del edificio cayera sobre moradores del sector, además vidrios se desprendieron del establecimiento.

El incidente dejó varios heridos, de los cuales 14 fueron atendidos en el Hospital General Monte Sinaí. Entre los heridos se encuentran seis menores de edad, quienes están bajo supervisión médica.

Entre los heridos hay personas bajo observación por contusiones y excoriaciones, mientras tienen un pronóstico reservado ya que reciben cuidados críticos por quemaduras graves. Además un bebé de ocho meses se encuentra bajo observación porque le cayó una piedra en la cabeza.

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