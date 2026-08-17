Muere Danilo Palomino, cosplayer guayaquileño, conocido como ‘Gordito Sushi’

Danilo Palomino, creador de contenido y cosplayer guayaquileño, falleció este domingo 16 de agosto de 2026. Su deceso se habría dado tras un accidente en el interior de su domicilio, al sur de Guayaquil.

Era conocido popularmente como ‘Gordito Sushi’ y el ‘Ryu de Guayaquil’

Muerte de Danilo Palomino

Las comunidades de cosplayers se hicieron eco de su fallecimiento y señalaron que los detalles sobre el presunto accidente corresponden exclusivamente a sus familiares. Es por esta razón que no se puede determinar con precisión las causas de su muerte.

La noticia de su fallecimiento ha provocado reacciones de personas que lo conocieron, figuras públicas, y por supuesto de las diferentes comunidades de cosplay, anime y gamers y la cultura pop.

¿Quién era Danilo Palomino?

Palomino era conocido popularmente como ‘Gordito Sushi’ y el ‘Ryu de Guayaquil’. Era muy frecuente verlo en festivales o ferias de comic interpretando al personaje principal de Street Fighter.

Sus movimiento de artes marciales y el ‘Hadouken’ del videojuego eran, parte de su personificación. Es por este motivo que era considerado una figura reconocida de la cultura pop ecuatoriana.

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Palomino tenía una discapacidad intelectual, y era el cosplay lo que le permitía expresarse y ampliar su círculo social. También practicó cossfit, artes marciales y jiu-jitsu, con el que logró obtener cuatro medallas. Además fue figura de algunos comerciales televisivos para marcas de Ecuador.

Palomino vivía con una tía, quien era la encargada de confeccionar sus trajes. Hasta el cierre de esta nota no se habían revalado detalles de su sepelio.

Muerte de Danilo Palomino; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién era Danilo Palomino?

Era un creador de contenido y cosplayer guayaquileño, conocido como ‘Gordito Sushi’ y el ‘Ryu de Guayaquil’. Era reconocido en las comunidades de cosplay, anime, videojuegos y cultura pop por interpretar a Ryu, de Street Fighter.

❓ ¿Qué se conoce sobre la muerte de Danilo Palomino?

Palomino falleció el domingo 16 de agosto de 2026, en Guayaquil. Se ha señalado que su muerte estaría relacionada con un presunto accidente ocurrido en su domicilio, al sur de la ciudad, pero las causas no han sido confirmadas. Los detalles corresponden a sus familiares.

❓ ¿Por qué Danilo Palomino era conocido como el ‘Ryu de Guayaquil’?

Por sus interpretaciones de Ryu en festivales y ferias de cómics. Sus presentaciones incluían movimientos de artes marciales y la representación del ‘Hadouken’, una de las técnicas características del personaje.

❓ ¿Qué papel tuvo el cosplay en la vida de Danilo Palomino?

El cosplay fue una forma de expresión que le permitió ampliar su círculo social. Palomino tenía una discapacidad intelectual y participaba activamente en eventos de cultura pop. También practicó artes marciales, jiu-jitsu y crossfit.

❓ ¿Cómo reaccionaron las comunidades de cosplay ante su fallecimiento?

Las comunidades de cosplay, anime, videojuegos y cultura pop expresaron su pesar por la muerte de Palomino.

Personas que lo conocieron y figuras públicas también reaccionaron ante la noticia. Las comunidades pidieron respeto a la familia y aclararon que los detalles del presunto accidente corresponden a sus familiares.

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