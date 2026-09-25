Marea alta en Guayaquil alcanzará los 4,28 metros este viernes 25 de septiembre

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Este viernes 25 de septiembre de 2026 la marea alta en Guayaquil alcanzará un nivel de 4.28 metros a las 18:22. Así lo informó la tabla de mareas de Segura EP, basada en información del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

Nivel de marea para Guayaquil

Según la tabla de mareas de Segura EP, a las 05:57 el nivel de agua del río subió a 4.23 metros, y está previsto que baje a 0.92 metros a las 13:13. A las 18:22 volverá a subir a 4.28 metros.

A las 18:22 se tiene previsto que la marea vuelva a subir a 4.28 metros.

TABLA DE MAREAS

🗓️25/9/2026



La Sala Situacional de #SeguraEP presenta la tabla de mareas para Guayaquil y su área de influencia.



Revise la información para estar alerta en sectores cercanos a esteros y ríos. pic.twitter.com/ip2vIYQaFU — Segura EP – C5GYE (@segura_ep) September 25, 2026

Clima en Guayaquil

Para este viernes 25 de septiembre se tiene previsto un temperatura mínima de 25.5 °C y una temperatura máxima de 32 °C. Con una humedad relativa del 89 %.

Para la tarde podrían caer un chubasco aislado, mientras que para la noche se esspera precipitaciones fuertes, de hasta 3.81 mm.

Además, se tiene previsto una radiación ultravioleta muy alta de 8.

Preguntas claves sobre la marea alta en Guayaquil

❓ ¿A qué hora alcanzará su punto máximo la marea en Guayaquil este viernes 25 de septiembre?

Respuesta precisa: La marea alta alcanzará los 4,28 metros a las 18:22 de este viernes 25 de septiembre de 2026.

Contexto: Según la tabla de mareas difundida por Segura EP, el nivel del agua también llegó a 4,23 metros a las 05:57. Luego descendió hasta 0,92 metros a las 13:13, antes de volver a subir durante la tarde. La información se basa en datos del Inamhi e Inocar.

❓ ¿Cuál será el nivel más bajo de la marea en Guayaquil este 25 de septiembre?

El nivel más bajo previsto será de 0,92 metros a las 13:13.

Después de alcanzar 4,23 metros durante la madrugada, el nivel del agua descenderá hasta su punto más bajo al inicio de la tarde. Posteriormente, la marea volverá a subir hasta alcanzar los 4,28 metros a las 18:22.

❓ ¿Qué sectores de Guayaquil deben mantenerse atentos ante la marea alta?

Segura EP recomienda mantenerse alerta en los sectores cercanos a esteros y ríos.

❓ ¿Qué temperatura tendrá Guayaquil este viernes 25 de septiembre?

Guayaquil tendrá una temperatura mínima de 25,5 °C y una máxima de 32 °C.

El pronóstico del Inamhi contempla condiciones variables durante la jornada, con intervalos de sol y nubes en la mañana y posibilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche.

❓ ¿Se prevén lluvias en Guayaquil durante este viernes?

Sí. Se prevén precipitaciones aisladas durante la tarde y lluvias durante la noche.

El pronóstico señala condiciones variables para Guayaquil, con posibilidad de lluvias en distintos momentos del día. El Inamhi mantiene disponibles pronósticos específicos para Guayaquil-Durán y para Guayas-Galápagos.

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