Lluvias en Guayaquil dejaron más de 50 sectores afectados

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Las lluvias registradas el domingo 11 de octubre de 2026 dejaron varios sectores de Guayaquil anegados. Según el reporte de Segura EP, la empresa pública municipal encargada de la gestión de riesgos y el control de la seguridad en la ciudad, más de 53 sectores reportaron afectaciones por las precipitaciones.

Un árbol caído y varias zonas inundadas en Guayaquil

Un árbol se desprendió de raíz en la cooperativa Juan Montalvo; tras el incidente no se reportaron heridos. Este fue una de las novedades que se presentaron tras la lluvia del domingo 12 de octubre de 2026.

Alex Anchundia, gerente general de Segura EP, calificó a esta precipitación como muy fuerte y que logró acumulación de agua en muy poco tiempo; en total fueron 75 litros por metros cuadrados. “Esto recién está empezando hay que tomar la precauciones”, dijo Anchundia a Ecuavisa.

La mayor afectación se registró en el norte de Guayaquil; entre los sectores con mayor inundación se encuentra Sauces, La Alborada, Urdesa, y Guayacanes.

De los 53 sectores afectados por las lluvias, al menos 30 fueron intensificados por acumulación de basura, dijo Anchundia.

Entre los otros sectores con novedades estuvo:

Lizardo García y 9 de Octubre

Av. Enrique Ortega Moreira E Ilanes

Av. Narcisa de Jesús

Samanes 6, Hermano Roberto Costa Prats y Abel Victoria

Kennedy Vieja, Francisco Urbina Jado y Francisco Arizaga

Urdesa, Víctor Emilio Estrada y Jiguas

Kennedy Norte, calle Víctor Hugo Sicouret y José Castillo.

Av. Agustín Freire y 13 Peatonal

Samanes 2, calle Claudio Mueckay y 6 Callejón

Samanes 1, Francisco Rizzo y Abel Victoriano

6 de Marzo y El Oro

Guaranda y Cañar

Urdesa Central, Víctor Emilio Estrada y Laureles

Cdla. Atarazana 2do. Pasaje

Prosperina, Coop. El Prado

Sauces 8, Carlos Merryl Morales y Gabriel Roldós Garcés

Kennedy Norte, Av. Juan Tanca Marengo y María Piedad Castillo de Levi

Av. Guillermo Pareja y Francisco de Orellana

Cdla. Atarazana, av. Democracia y Av. Sufragio Libre

Urdesa Central, av. Presidente Otto Arosemena Gómez y Pasaje 11B.

Durán también quedó afectado por las lluvias

La lluvia del 11 de octubre de 2026 también afectó a varios sectores de Durán, donde varias calles quedaron anegadas por la acumulación de agua. Entre los sectores afectados de este cantón se encuentra la Quinta etapa de El Recreo, la cooperativa 5 de Junio, y El Arbolito. Según videos compartidos en redes, hasta el lunes 12 de octubre aún se evidencia zonas con acumulación de agua.

Pronóstico del cima en Guayaquil para este 12 de octubre.

Para este lunes 12 de octubre de 2026, Guayaquil tendrá temperaturas entre los 25,5°C y 32°C, con condiciones mayormente nubladas y presencia de lluvias de variable intensidad. El pronóstico prevé una mañana parcialmente nublada, mientras que durante la tarde podrían registrarse lloviznas aisladas y en la noche se esperan chubascos débiles.

Las previsiones indican una precipitación acumulada de 24,38 milímetros, acompañada de vientos de 1,54 metros por segundo y una humedad relativa del 89 %. Estas condiciones favorecen un ambiente cálido y húmedo a lo largo de la jornada en distintos sectores de la ciudad.

Además, el índice de radiación ultravioleta alcanzará un nivel 8, catalogado como muy alto, por lo que se recomienda tomar precauciones durante los periodos de mayor exposición al sol. En cuanto a las condiciones marítimas, la marea alta en Puerto Guayaquil estaba prevista para las 08:14 con una altura de 4,56 metros, mientras que la marea baja se registrará a las 15:16 con 0,35 metros.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA GUAYAQUIL 🗓️ 12/10/2026 🌡️ Temperatura de 25.5°C a 32°C 🌤️ Condiciones: Nublado con lluvias. 🌧️ Precipitaciones: Lluvias de variable intensidad. 🌞 UV: 8 Muy Alto https://t.co/g8os1qbxPB — Segura EP – C5GYE (@segura_ep) October 12, 2026

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