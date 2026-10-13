La marea alta en Guayaquil superará los cuatro metros este martes 13 de octubre

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Para este martes 13 de octubre de 2026 se prevé que la marea alta en Guayaquil alcance un nivel máximo de 4.48 metros. Así lo reportó la tabla de marea de Segura EP, basada en información del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar) y del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Según la misma tabla, a las 08:46 también se generaría marea alta, con un nivel de 4.44 metros.

Guayaquil registrará mareas superiores a los 4 metros

De acuerdo con los datos difundidos, en el sector de Guayaquil se prevén dos mareas altas p pleamares importantes durante la jornada. La primera estaba prevista para las 08:46 y alcanzaría los 4,44 metros, mientras que la segunda se registrará a las 21:14 con un nivel de 4,48 metros.

Por su parte, la siguiente bajamar está prevista para las 15:52, con un nivel de 0,50 metros, lo que evidencia una amplia variación en el comportamiento de las aguas durante el día.

Recomendaciones por la marea alta en Guayaquil

La Sala Situacional de Segura EP presentó la tabla de mareas correspondiente al martes 13 de octubre de 2026 para Guayaquil y su área de influencia. La información incluye los horarios de bajamar y pleamar en distintos puntos de la provincia del Guayas.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantenerse informados sobre las variaciones del nivel del agua, especialmente quienes residen o realizan actividades cerca de esteros y ríos, zonas más sensibles a los cambios de marea.

Puerto Nuevo, Posorja y Puná también presentan variaciones

En Puerto Nuevo, la pleamar más alta alcanzará los 4,21 metros a las 20:48, mientras que la primera subida significativa del mar se habría producido a las 08:25 con un nivel de 4,18 metros.

Entretanto, en Posorja los niveles máximos fueron de 2,60 metros a las 06:41 y serán de 2,56 metros a las 19:10. En Puná, las pleamares llegaron a los 3,58 metros a las 06:49 y llegarán a los 3,60 metros a las 19:16.

Autoridades recomiendan mantenerse alerta

Las entidades de monitoreo reiteraron el llamado a la prevención y al seguimiento permanente de los reportes oficiales, especialmente en comunidades asentadas cerca de cuerpos de agua y en sectores con antecedentes de anegaciones.

La difusión de la tabla de mareas busca facilitar la planificación de actividades pesqueras, portuarias y comunitarias, además de fortalecer las medidas de seguridad ante posibles incrementos en los niveles del agua durante la jornada.

Clima en Guayaquil para el 13 de octubre de 2026

Guayaquil tendrá este martes 13 de octubre de 2026 una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 25°C y 33°C, según el pronóstico difundido por Segura EP. Durante la mañana y la tarde predominarán los cielos nublados con periodos de claros, mientras que en horas de la noche se prevén lluvias dispersas y precipitaciones de intensidad variable en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades también alertaron sobre un índice de radiación ultravioleta de nivel 8, considerado muy alto, por lo que recomiendan evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada. Además, se prevé una humedad relativa del 79% y una precipitación acumulada cercana a los 5,08 milímetros, condiciones que podrían generar episodios de lluvia a lo largo de la jornada.

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