Ciclistas de Guayaquil, Durán y Samborondón reclaman por justicia e infraestructura

De todos los ciclistas muertos en las vías de la zona 8 desde 2020, ni un solo caso ha llegado a la sanción penal de quien causó el accidente. Es más, ninguno de los casos de los siete biciusuarios atropellados y fallecidos en 2020 pueden tomarse como referencia para las muertes de este tipo este 2022.

La reflexión la hace a EL COMERCIO Kevin Miño, coordinador del colectivo por la movilidad sostenible Masa Crítica y activista por los biciusuarios de Guayaquil, quien la noche del pasado lunes 19 de septiembre acudió a la rodada y velatorio de la ciclista Helen Cecilia Vargas Castañeda, arrollada por una volqueta este lunes 19 de septiembre, en la avenida Nicolás Lapenti, de Durán.

Helen nació el 5 de julio de 1984, en Esmeraldas. Era parvularia y misionera de una iglesia evangélica en Durán. Además, era miembro del grupo de ciclistas Nueva Generación. Ayer, que ciclistas de Durán, Guayaquil y Samborondón salieron a rendirle tributo con una rodada, la recordaron como “una persona generosa, transparente, carismática, emprendedora y trabajadora”.

Su muerte es la segunda de este año de ciclistas en la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). El pasado 19 de junio, exactamente tres meses antes del deceso de Helen Vargas, murió luego de que un conductor bajo el efecto del alcohol lo arrollara en el kilómetro 10 de Samborondón.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Santiago Jaramillo, quien fue atropellado a la entrada de una ciudadela privada. Hasta ahora, las audiencias han sido dilatadas durante los últimos dos años. Su familia creó una cuenta en Twitter para llevar registro de los avances, pero ni aquello logra que el caso avance.

No hay cifras legales de los casos abiertos. En el artículo 430 del Código Orgánico Integral Penal, referido al Contenido de la Denuncia, el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF) no cuenta con la variable de muerte de ciclistas. Así que estos casos se tratan como siniestros de tránsito.

Lo que suele ocurrir cuando se siguen de cerca los casos, advierte Alberto Hidalgo, líder de Masa Crítica, es que los familiares se den por vencidos porque se dilatan en el sistema judicial.

“Todos los casos están en la misma instancia. Se alargan audiencias, no van los actores, se dilatan las investigaciones… no hay un caso que pueda tomarse como precedente. No existe”, lamenta Miño por su parte.

La deuda de infraestructura

Todo este escenario se resume en la falta de infraestructura. Habla Kevin Miño, apenado por tener que haber participado en otra convocatoria de luto por un ciclista. “Tenemos derecho a utilizar la vía de la ciudad, pero nos deben calles planificadas, carriles compartidos y control de velocidad”, explica.

“Te bajan a 30 km/h en las unidades educativas, pero no tienes una zona exclusiva y las ciclovías que existen son inconexas en Guayaquil y Samborondón. O simplemente no existen, como en Durán”, describe.

Es real, las avenidas de Durán no tienen divisiones y los ciclistas, incluso en rodadas grupales, tienen que sortear buses y autos que irrespetan su presencia, constató un equipo de este Diario.

En reflexión a aquello, Andrés Dalgo, uno de los líderes del grupo al que pertenecía Helen, recuerda que, aunque existan disposiciones, falta respeto y campañas que las recuerden. “Además, es necesario un plan de ciclovías urgente en Guayaquil, Durán y Samborondón. Todo lo que se ha hecho al respecto es un remedo”, opina.

Hoy estaba previsto el sepelio de Helen Vargas. El conductor de la volqueta que la mató sigue prófugo.

Un mapa que cuenta a los caídos

Desde 2020, Masa Crítica inició el registro de ciclistas asesinados, atropellados o agredidos en la vía, como una forma de mostrar la inequidad que existe en las calles.

