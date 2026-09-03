Hombre que murió ahogado tras caer a un canal de Daule era hermano de exjugador de Barcelona

Un trágico hecho se registró la tarde del miércoles del 2 de septiembre de 2026 en un canal del reciento San Jacinto, en del sector La Aurora, en Daule. Un hombre de 68 años cayó al canal cuando estaba conduciendo su auto y murió al no poder salir y ahogarse.

El fallecido fue indentificado como Jorvi Luis Montanero Soledispa, hermano del exjugador de fútbol de Barcelona, Jimmy Montanero.

Una mujer intentó rescatarlo

Según información preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo cuando terminó cayendo al canal. Una moradora del sector intentó ayudarlo, luego de que su hijo le alertara sobre el siniestro. “Mami, se está ahogando un señor, vamos a salvarlo”, recuerda Kerly Mendoza haber ecuchado de su pequeño.

Según un reporte de Ecuavisa, el adulto mayor aún se encontraba con vida cuando la mujer se acercó a intentar sacarlo del carro cuyas puertas se encontraban . “El señor estaba con vida, apretaba mis manos, se comenzaba a desesperar”, relató la mujer al medio televisivo.

La enfermera de profesión, intentó darle respiración boca a boca, pero pese a todos los esfuerzos el vehículo terminó hundiéndose con el señor adentro.

Posteriormente llegó personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y del Cuerpo de Bomberos para recuperar el cuerpo que ya no presentaba signos vitales.

Hermano de exjugador de Barcelona

La víctima fue identificada como hermano de Jimmy Montanero, exfutbolista del club Barcelona. En sus redes sociales José Francisco Cevallos dio sus condolencias para su excompañero de cancha. “Lo siento mucho hermano querido. Un golpe muy duro para ti y toda tu Familia. Te envío un fuerte abrazo en este momento de dolor Jimmy. Paz en su tumba”, expresó.

Lo siento mucho hermano querido. Un golpe muy duro para ti y toda tu Familia. Te envío un fuerte abrazo en este momento de dolor Jimmy. Paz en su tumba. pic.twitter.com/kKw7gRIhc1 — José F. Cevallos (@panchocevallosv) September 2, 2026

Preguntas claves sobre adulto mayor que se ahogó en un canal de Daule

❓¿Quién murió ahogado en un canal de Daule el 2 de septiembre de 2026?

Jorvi Luis Montanero Soledispa, de 68 años, hermano del exfutbolista de Barcelona Jimmy Montanero.

El hombre cayó al canal del recinto San Jacinto, en el sector La Aurora, cuando conducía su auto la tarde del miércoles. No logró salir del vehículo y murió ahogado pese a los intentos de rescate.

❓¿Cómo murió el hermano de Jimmy Montanero?

Perdió el control de su vehículo, cayó a un canal y murió ahogado dentro del auto.

Según información preliminar, el conductor terminó en el canal tras perder el control. Una moradora del sector intentó auxiliarlo y, aunque el hombre aún tenía vida cuando ella se acercó, el vehículo terminó hundiéndose con él adentro.

❓¿Quién intentó rescatar al hombre que cayó al canal en Daule?

Kerly Mendoza, una moradora del sector y enfermera de profesión, alertada por su hijo.

El niño de Mendoza le avisó sobre el accidente diciéndole “Mami, se está ahogando un señor, vamos a salvarlo”. Ella se acercó, sostuvo las manos del hombre e intentó darle respiración boca a boca, pero el vehículo se hundió antes de poder sacarlo.

❓¿Quién es Jimmy Montanero, hermano de la víctima del canal en Daule?

Un exfutbolista del club Barcelona de Guayaquil.

Tras confirmarse la noticia, excompañeros de cancha como José Francisco Cevallos le enviaron condolencias en redes sociales, lamentando la pérdida y expresando su solidaridad con Jimmy y su familia.

❓Qué instituciones llegaron a atender el accidente en el canal de Daule?

Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y del Cuerpo de Bomberos.

Ambas entidades acudieron al lugar para las labores de rescate y recuperación del cuerpo, que ya no presentaba signos vitales cuando fue extraído del vehículo hundido.

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