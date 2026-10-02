Hombre muere tras ser arrollado por dos vehículos en la Pedro Menéndez, Guayaquil

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Un hombre fue arrollado por dos vehículos cuando intentaba cruzar por la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte de Guayaquil, la noche del jueves 1 de octubre. Producto del siniestro de tránsito el hombre perdió la vida.

Detalles del siniestro de tránsito

Según testigos, la víctima era una persona en situación de calle. Primero habría sido impactada por un carro y luego, otro vehículo que venía más atrás, lo habría arrastrado provocando su muerte inmediata. El hecho se registró alrededor de las 20:30 del jueves 1 de octubre.

A lugar llegaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos, pero solo confirmaron la muerte de la persona. A las labores se sumó personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) para realizar los trabajos respectivos. Lo dos carriles de la avenida fueron cerrados temporalmente para que se puedan ejecutar las labores.

Cuerpo fue trasladado a la morgue

Robinson Ramos, agente de la OIAT, dijo que el hombre de unos 35 años habría estando tratando de cruzar la acera hacia el parterre central.

Una hora después, alrededor de las 21:30, el cadáver fue trasladado a la morgue. Y finalmente habilitaron el paso vehicular en todos los carriles.

Hombre arrollado en la avenida Pedro Menéndez; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en la avenida Pedro Menéndez Gilbert de Guayaquil? Un hombre murió tras ser arrollado por dos vehículos mientras intentaba cruzar la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte de Guayaquil.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:30 del jueves 1 de octubre de 2026. Según testigos, la víctima fue impactada inicialmente por un vehículo y luego arrastrada por otro automóvil que circulaba detrás. ❓ ¿Cuándo ocurrió el accidente en la avenida Pedro Menéndez Gilbert? El siniestro de tránsito ocurrió la noche del jueves 1 de octubre de 2026, aproximadamente a las 20:30.

El hecho generó el cierre temporal de los dos carriles de la avenida para permitir las labores de los equipos de emergencia y de investigación. ❓ ¿Quién era el hombre que murió atropellado en Guayaquil? La víctima era un hombre de aproximadamente 35 años y, según testigos, se encontraba en situación de calle.

Robinson Ramos, agente de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), indicó que el hombre habría intentado cruzar desde la acera hacia el parterre central cuando ocurrió el siniestro. ❓ ¿Qué instituciones atendieron el accidente de tránsito en Pedro Menéndez Gilbert? Al lugar acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos y personal de la OIAT.

Los paramédicos confirmaron el fallecimiento del hombre, mientras los agentes de la OIAT realizaron las diligencias correspondientes para investigar las circunstancias del siniestro. ❓ ¿Cuándo se habilitó nuevamente el tránsito en la avenida Pedro Menéndez Gilbert? El tránsito fue habilitado nuevamente alrededor de las 21:30, después del traslado del cuerpo a la morgue.

Los carriles permanecieron cerrados temporalmente mientras se realizaban las labores de investigación y el levantamiento del cadáver.

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