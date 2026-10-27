¿Samborondón tendrá feriado local por sus 71 años de cantonización?

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El cantón Samborondón conmemorará sus 71 años de cantonización con un feriado local el sábado 31 de octubre de 2026. Así lo informó la tarde de este 27 de octubre de 2026 el Municipio de Samborondón.

El feriado en Samborondón

El Municipio de Samborondón precisó que el viernes 30 de octubre se mantendrá la jornada laboral habitual en todo el cantón, por lo que las actividades se desarrollarán con normalidad.

Mientras que conforme a la ordenanza municipal que declara las fiestas cívicas patronales y descanso obligatorio, el sábado 31 de octubre será feriado local en conmemoración de los 71 años de cantonización de Samborondón.

Habrá suspensión de atención por el feriado nacional

La Alcaldía de Samborondón también informó que el lunes 2 de noviembre y martes 3 de noviembre no habrá atención en las dependencias municipales debido al feriado nacional.

De acuerdo con el comunicado, los servicios administrativos se retomarán el miércoles 4 de noviembre en los horarios habituales.

Municipio invita a participar en actividades conmemorativas

La administración municipal invitó a las familias samborondeñas a participar en las actividades programadas por los 71 años de cantonización del cantón.

Asimismo, recordó a la ciudadanía informarse únicamente a través de los canales y redes oficiales del Municipio.

Feriado en Samborondón; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo será el feriado local por la cantonización de Samborondón en 2026? El feriado local por los 71 años de cantonización de Samborondón será el sábado 31 de octubre de 2026. El Municipio de Samborondón confirmó la fecha el martes 27 de octubre. El descanso obligatorio se estableció mediante una ordenanza municipal que declara las fiestas cívicas patronales del cantón. ❓ ¿Habrá jornada laboral el viernes 30 de octubre en Samborondón? Sí. El viernes 30 de octubre de 2026 será una jornada laboral habitual en Samborondón.

El Municipio informó que las actividades se desarrollarán con normalidad ese viernes. El feriado local por los 71 años de cantonización corresponde al sábado 31 de octubre. ❓ ¿Qué días estará cerrado el Municipio de Samborondón por el feriado de noviembre de 2026? Las dependencias municipales de Samborondón no atenderán al público el lunes 2 y el martes 3 de noviembre de 2026.

La suspensión de la atención administrativa responde al feriado nacional de noviembre. Los usuarios deberán tomar en cuenta estas fechas para planificar sus trámites y gestiones municipales. ❓ ¿Cuándo se reanudará la atención en el Municipio de Samborondón después del feriado de noviembre? La atención en las dependencias municipales se retomará el miércoles 4 de noviembre de 2026, en los horarios habituales.

Según el comunicado de la Alcaldía, los servicios administrativos permanecerán suspendidos el 2 y 3 de noviembre por el feriado nacional. La ciudadanía puede consultar los canales oficiales del Municipio para obtener información sobre sus servicios. ❓ ¿Qué se conmemora durante el feriado local de Samborondón del 31 de octubre de 2026? Samborondón conmemorará sus 71 años de cantonización el sábado 31 de octubre de 2026.

El Municipio invitó a las familias del cantón a participar en las actividades programadas para celebrar esta fecha cívica. Además, recomendó consultar sus canales y redes oficiales para conocer la información relacionada con las celebraciones.

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