El buque más grande de Latinoamérica está en Guayaquil: horarios y cómo visitarlo

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Al ritmo de A mi lindo Ecuador, el B.A.P. Unión, buque de la escuela Marina de Guerra del Perú, arribó al Puerto Marítimo, en el sur de Guayaquil. alrededor de las 11:30 de este jueves, 10 de septiembre. La música marcó el inicio de su llegada, pero también del recibimiento: militares ecuatorianos dieron la bienvenida a la tripulación entonando el himno nacional del Perú.

A lo lejos se divisaban a hombres y mujeres que subidos en los veleros saludaban a los presentes, confirmando que venían en son de paz.

Su visita forma parte de Viaje de Instrucción al Extranjero VIEX 2026, una travesía continental que ha incluido el recorrido de cinco meses por distintos puertos de América desde el 17 de abril de 2026. Guayaquil es el décimo puerto que visitan, y el último internacional.

El más grande de Latinoamérica

El B.A.P. Unión, buque de la escuela Marina de Guerra del Perú, arribó al Puerto Marítimo de Guayaquil el 10 de octubre de 2026.

El buque peruano es considerado el más grande de Latinoamérica, con una altura de 54.7 metros de altura, 115.7 metros de largo, 13.5 metros de ancho. “Es un buque que cumple con las necesidades del estado peruano; la misión principal de este buque es complementar el proceso de formación de los cadetes de la escuela naval”.

Su llegada no solo marca una relación estrecha y diplomática con Perú, sino también se enmarca como una oportunidad para que el público pueda conocer de cerca su identidad, cultura, gastronomía, biodiversidad y oferta turística.

Bailes folclóricos acompañaron la llegada del buque peruana a Guayaquil.

Los visitantes podrán conocer la cabina del buque, desde donde el capitán y otros cinco tripulantes están a cargo de la navegación. También podrán recorrer la cámara de oficiales, el espacio donde los marinos comen y comparten momentos de entretenimiento; caminar por los pasillos que conducen a sus camarotes y, finalmente, visitar el museo de Casa Perú, que reúne en un solo espacio elementos culturales, turísticos y gastronómicos del país.

Sin duda, es una buena oportunidad para introducirse al fascinante mundo de la navegación. El recorrido tiene una duración de 15 a 20 minutos.

Días y horarios de visitas

El B.A.P. Unión, buque de la escuela Marina de Guerra del Perú, arribó al Puerto Marítimo de Guayaquil el 10 de octubre de 2026.

Las personas que quieran conocer el buque pueden hacerlo desde acudiendo al terminal Contecon Guayaquil S.A., ubicado en Av. de la Marina (Puerto Marítimo). En los horarios de 09:00 a 18:00 hasta el domingo 13 de septiembre. La entrada es gratuita.

Preguntas frecuentes sobre la llegada a Ecuador del buque B.A.P Unión de Perú

❓ ¿Qué es el B.A.P. Unión y por qué llegó a Guayaquil?

El B.A.P. Unión es el buque escuela de la Marina de Guerra del Perú y llegó al Puerto Marítimo de Guayaquil el jueves 10 de septiembre de 2026, como parte del Viaje de Instrucción al Extranjero VIEX 2026.

La embarcación realiza una travesía de cinco meses por distintos puertos de América desde el 17 de abril de 2026. Guayaquil es el décimo puerto de su recorrido y el último internacional de esta misión de instrucción para los cadetes de la Escuela Naval del Perú.

❓ ¿Cuándo y dónde se puede visitar el B.A.P. Unión en Guayaquil?

El público puede visitar el B.A.P. Unión desde el jueves 10 hasta el domingo 13 de septiembre de 2026, de 09:00 a 18:00, en el terminal de Contecon Guayaquil S.A., ubicado en la avenida de la Marina, en el Puerto Marítimo. El ingreso es gratuito.

Durante la visita, los ciudadanos podrán recorrer diferentes áreas del buque y conocer de cerca cómo viven y trabajan sus tripulantes.

❓ ¿Qué se puede conocer durante el recorrido del B.A.P. Unión?

Los visitantes pueden recorrer la cabina de mando, la cámara de oficiales, los pasillos que conducen a los camarotes y el museo de Casa Perú.

La cabina es el espacio desde donde el capitán y otros cinco tripulantes están a cargo de la navegación. La cámara de oficiales es utilizada para las comidas y momentos de entretenimiento de los marinos. El museo de Casa Perú reúne elementos culturales, turísticos y gastronómicos del país.

❓ ¿Cuánto mide el B.A.P. Unión y por qué es considerado uno de los buques más grandes de Latinoamérica?

El B.A.P. Unión tiene 115,7 metros de largo, 13,5 metros de ancho y 54,7 metros de altura. La embarcación es considerada el buque escuela más grande de Latinoamérica.

Su principal misión es complementar la formación de los cadetes de la Escuela Naval del Perú. Además de su función de instrucción, sus viajes permiten mostrar la cultura, gastronomía, biodiversidad y oferta turística peruana en los distintos puertos que visita.

❓ ¿Qué es el Viaje de Instrucción al Extranjero VIEX 2026?

El VIEX 2026 es una travesía de instrucción de la Marina de Guerra del Perú que comenzó el 17 de abril de 2026 y contempla un recorrido de cinco meses por diferentes puertos de América.

El B.A.P. Unión llegó a Guayaquil como parte de esta misión, en la que los cadetes realizan actividades de formación y navegación. La llegada también estuvo acompañada por un recibimiento protocolario de militares ecuatorianos, quienes entonaron el himno nacional del Perú.

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