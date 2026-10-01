Corte de agua de 12 horas en Guayaquil: estos son los sectores afectados

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Varios sectores de Guayaquil tendrán una suspensión del servicio de agua potable durante 12 horas, desde la noche de este jueves 1 de octubre de 2026. Interagua informó que el corte responde a trabajos programados en la red de distribución de la cooperativa San Fabián.

Interagua realizará una interconexión en la red

Interagua realizará una interrupción programada del servicio de agua potable en varios sectores de Guayaquil desde las 21:00 de este 1 de octubre hasta las 09:00 del viernes 2 de octubre de 2026.

Según la información difundida por Interagua, los trabajos contemplan una interconexión entre un acueducto de 800 milímetros y otro de 630 milímetros en la cooperativa San Fabián, en el Anillo Hidráulico.

La intervención está programada para comenzar a las 21:00 del jueves y concluir a las 09:00 del viernes.

Interagua señaló que los trabajos buscan garantizar la continuidad del servicio.

Estos sectores tendrán interrupción del agua

De acuerdo con la información proporcionada, el corte programado afectará a sectores como las urbanizaciones Geranios I y II, Mucho Lote I, Las Orquídeas etapas 2 y 3, sectores de Bastión Popular, Villa, Colinas del Maestro, Metrópolis I, División de Ambulancias del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Ciudad del Río I, Villa España y sus etapas.

La empresa indicó que los límites de los sectores señalados en el plano son aproximados.

Mapa de cortes de agua.

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Cortes de agua en Guayaquil; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo se suspenderá el servicio de agua potable en varios sectores de Guayaquil? El corte será desde las 21:00 del jueves 1 de octubre hasta las 09:00 del viernes 2 de octubre de 2026.

La interrupción tendrá una duración de 12 horas y corresponde a trabajos programados por Interagua en la red de distribución. ❓¿Por qué se suspenderá el agua potable en estos sectores de Guayaquil? Interagua realizará una interconexión entre dos acueductos en la cooperativa San Fabián.

Los trabajos conectarán un acueducto de 800 milímetros con otro de 630 milímetros, ubicados en el Anillo Hidráulico. La empresa indicó que la intervención busca garantizar la continuidad del servicio. ❓ ¿Qué sectores de Guayaquil tendrán corte de agua? La suspensión afectará a Geranios I y II, Mucho Lote I, Las Orquídeas etapas 2 y 3, sectores de Bastión Popular, Villa, Colinas del Maestro, Metrópolis I, Ciudad del Río I y Villa España, entre otros.

También se incluye la División de Ambulancias del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Interagua señaló que los límites de los sectores indicados en el plano son aproximados. ❓ ¿Qué trabajos realizará Interagua durante el corte de agua? La empresa ejecutará una interconexión de dos acueductos de 800 y 630 milímetros.

La intervención se realizará en la red de distribución de la cooperativa San Fabián, dentro del Anillo Hidráulico, entre las 21:00 del jueves y las 09:00 del viernes. ❓ ¿Cuánto durará el corte de agua potable en Guayaquil? La suspensión del servicio durará 12 horas.

El corte está previsto desde las 21:00 del 1 de octubre hasta las 09:00 del 2 de octubre de 2026, mientras Interagua ejecuta los trabajos programados.

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