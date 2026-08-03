Cierre vial en la avenida Juan Tanca Marengo en Guayaquil por trabajos

En la avenida Juan Tanca Marengo se implementará un cierre temporal de dos carriles en el sentido Vía a Daule – avenida de Las Américas (oeste – este). Este cierre tiene como objetivo el montaje de vigas del segundo paso elevado que construye la Alcaldía de Guayaquil.

Está previsto que el bloqueo se realice desde las 22:00 horas del sábado 8 de agosto hasta las 07:00 horas del lunes 10 de agosto de 2026.

Detalles del cierre

El cierre se llevará a cabo a la altura de la intersección con la Av. Rodrigo Chávez, donde se ubicará la maquinaria pesada encargada del izaje de las estructuras. Durante los trabajos, la circulación en el sentido Av. de Las Américas – Vía a Daule (este – oeste) se mantendrá habilitada por dos carriles.

Rutas alternas recomendadas

A continuación, se presentan las rutas alternas para evitar inconvenientes:

Hacia Av. de Las Américas: Avenida Tanca Marengo hacia la avenida Las Aguas, redondel (Femenino Espíritu Santo) para circular hacia la Av. Benjamín Carrión y llegar a la Av. Orellana.

Avenida Tanca Marengo hacia la avenida Las Aguas, redondel (Femenino Espíritu Santo) para circular hacia la Av. Benjamín Carrión y llegar a la Av. Orellana. Salida de Urdenor 2, Parque Empresarial Colón y otros: Av. Rodrigo Chávez – puente Ecológico – José Santiago Castillo – Av. Juan Tanca Marengo.

Av. Rodrigo Chávez – puente Ecológico – José Santiago Castillo – Av. Juan Tanca Marengo. Calle 16A NO, Av. 26 NO, Av. Sara Chacón Zuñiga y Av. Las Aguas.

Desvío de buses

Mientras dure la intervención, las líneas de transporte público 123, 55 y 13 modificarán temporalmente su recorrido. Desde la avenida Rodrigo Chávez, las unidades girarán a la derecha hacia el Puente Ecológico, continuarán por la avenida José Santiago Castillo hasta la avenida Juan Tanca Marengo y accederán al intercambiador de tránsito de la avenida Francisco de Orellana, desde donde retomarán su recorrido habitual.

Recomendaciones de seguridad vial

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) enfatizó: “Recomendamos a los conductores respetar los límites de velocidad y la señalización de seguridad vial en la zona de obra”.

Estas medidas buscan garantizar un tránsito seguro durante las obras en Guayaquil.

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