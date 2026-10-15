Blanca López renuncia a su cargo de concejala de Guayaquil

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Blanca López renunció este jueves 15 de octubre de 2026 a su cargo de concejala de Guayaquil. El anuncio lo hizo durante la sesión del Concejo Municipal justificando que su salida respondía a motivos personales.

Su puesto será asumido por Alberto Cajamarca, quien figura como su concejal alterno.

Los motivos de la renuncia de Blanca López

Durante la sesión del Concejo Municipal de este jueves 15 de octubre de 2026, Blanca López expuso que su renuncia estaba relacionada a una situación familiar. “Mi renuncia responde exclusivamente a motivos de carácter personal. Una enfermedad atraviesa a una de las personas más importantes de mi vida”, dijo entre lágrimas.

Aseguró que continuará siendo parte de la organización política Revolución Ciudadana (RC).

López será reemplazada por Alberto Cajamarca, conocido principalmente por su carrera como actor.

Su paso en la vicealcaldía

López fue elegida concejala de Guayaquil en las elecciones seccionales de 2023, con el auspicio del movimiento Revolución Ciudadana. Posteriormente, con solo 23 años se desempeñó como vicealcaldesa de la ciudad hasta mayo de 2025, cuando fue reemplazada por Tatiana Coronel, actual alcaldesa subrogante, tras la detención de Aquiles Alvarez.

Blanca López fue designada, el 15 de mayo de 2023, vicealcaldesa de Guayaquil, durante la primera sesión del Concejo Municipal.

Renuncia de Blanca López; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué renunció Blanca López a su cargo de concejala de Guayaquil? Blanca López renunció a su cargo de concejala de Guayaquil el jueves 15 de octubre de 2026 por motivos personales y familiares.

Durante una sesión del Concejo Municipal, López explicó que una enfermedad afecta a una de las personas más importantes de su vida. Al comunicar su decisión, se mostró emocionada y aseguró que continuará vinculada al movimiento Revolución Ciudadana (RC). ❓ ¿Quién reemplazará a Blanca López en el Concejo Municipal de Guayaquil? Alberto Cajamarca, quien se desempeñaba como concejal alterno de Blanca López, asumirá su puesto en el Concejo Municipal de Guayaquil.

Cajamarca es conocido principalmente por su trayectoria como actor. Su incorporación se produce tras la renuncia de López, anunciada durante la sesión municipal del 15 de octubre de 2026. ❓ ¿A qué partido político pertenece Blanca López y continuará en Revolución Ciudadana? Blanca López pertenece al movimiento Revolución Ciudadana y aseguró que continuará formando parte de esta organización política pese a su renuncia como concejala de Guayaquil.

López llegó al Concejo Municipal con el auspicio de Revolución Ciudadana, tras las elecciones seccionales de 2023. Su salida del cargo responde, según explicó, a motivos personales y no anunció su desvinculación del movimiento político. ❓ ¿Cuándo fue Blanca López vicealcaldesa de Guayaquil? Blanca López fue vicealcaldesa de Guayaquil desde el 15 de mayo de 2023 hasta mayo de 2025.

Fue designada durante la primera sesión del Concejo Municipal del período correspondiente, cuando tenía 23 años. En mayo de 2025 fue reemplazada por Tatiana Coronel, quien actualmente ejerce como alcaldesa subrogante tras la detención de Aquiles Alvarez. ❓ ¿Cuándo renunció Blanca López a su cargo de concejala de Guayaquil y quién anunció la decisión? Blanca López anunció su renuncia como concejala de Guayaquil el jueves 15 de octubre de 2026, durante una sesión del Concejo Municipal.

En su intervención, explicó que la decisión respondía exclusivamente a motivos personales relacionados con la enfermedad de un familiar cercano. También confirmó que seguirá formando parte de Revolución Ciudadana. Su puesto será asumido por Alberto Cajamarca, su concejal alterno.





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