Black Friday genera euforia, aglomeraciones y empujones en comercios de Guayaquil

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de septiembre de 2026

La llegada del Black Friday desató la movilización de compradores en Guayaquil, donde cientos de personas acudieron masivamente a distintos comercios con el objetivo de aprovechar las ofertas anunciadas para este fin de semana de descuentos.

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Black Friday y el movimiento de compradores en Guayaquil

En varios puntos de la ciudad se observaron largas filas, aglomeraciones y un inusual movimiento nocturno en los alrededores de centros comerciales y supermercados. Ese fue el caso en un establecimiento en la avenida Carlos Julio Arosemena.

Algunos usuarios optaron por cadenas de supermercados específicas, atraídos por la variedad de productos promocionados y por la posibilidad de encontrar precios más bajos antes de que se agotaran los artículos más buscados.

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La expectativa por ingresar generó momentos de tensión: en uno de los establecimientos, los clientes empujaron una reja metálica con la intención de entrar cuanto antes al negocio en este día previo al Black Friday.

Entusiasmos, aglomeración y expectativa

En algunos casos, hubo desesperación de los consumidores por no perder las promociones. Colchones, electrodomésticos, artículos de limpieza y ropa estuvieron entre los artículos demandados.

Algunos llegaron con familiares o grupos de amigos, coordinando turnos para mantener su lugar en la fila y evitar quedarse por fuera cuando se abrieran las puertas.

En medio de este ambiente, los negocios se prepararon para una afluencia mayor a la habitual, reforzando personal y medidas de acceso para ordenar el ingreso. No obstante, las aglomeraciones no faltaron.

El Black Friday se ha consolidado como uno de los eventos comerciales más importantes del año, y las escenas registradas en Guayaquil.

Las expectativas en este 2025

En 2025, las fechas clave serán el viernes 28 de noviembre para el Black Friday y el lunes 1 de diciembre para el Cyber Monday.

La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) estimó cerrar el mes de noviembre con ventas superiores a 18 600 millones de dólares. Esa cifra representa un crecimiento del 9,5% frente a noviembre de 2024.

Durante el fin de semana comprendido entre el Black Friday y el Cyber Monday, del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, el comercio movería entre 1 550 y 1 600 millones de dólares, cerca del 18% del total mensual, de acuerdo con las estimaciones del gremio.

Las categorías con mayor dinamismo son tecnología, electrodomésticos, moda, juguetes, artículos para el hogar, computación, telefonía y productos deportivos. El crecimiento del comercio electrónico también ha impulsado ventas de accesorios, muebles y pequeños electrodomésticos.