Black Friday genera euforia, aglomeraciones y empujones en comercios de Guayaquil

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La llegada del Black Friday desató la movilización de compradores en Guayaquil, donde cientos de personas acudieron masivamente a distintos comercios con el objetivo de aprovechar las ofertas anunciadas para este fin de semana de descuentos.
En varios puntos de la ciudad se observaron largas filas, aglomeraciones y un inusual movimiento nocturno en los alrededores de centros comerciales y supermercados. Ese fue el caso en un establecimiento en la avenida Carlos Julio Arosemena.
Algunos usuarios optaron por cadenas de supermercados específicas, atraídos por la variedad de productos promocionados y por la posibilidad de encontrar precios más bajos antes de que se agotaran los artículos más buscados.
La expectativa por ingresar generó momentos de tensión: en uno de los establecimientos, los clientes empujaron una reja metálica con la intención de entrar cuanto antes al negocio en este día previo al Black Friday.
En algunos casos, hubo desesperación de los consumidores por no perder las promociones. Colchones, electrodomésticos, artículos de limpieza y ropa estuvieron entre los artículos demandados.
Algunos llegaron con familiares o grupos de amigos, coordinando turnos para mantener su lugar en la fila y evitar quedarse por fuera cuando se abrieran las puertas.
En medio de este ambiente, los negocios se prepararon para una afluencia mayor a la habitual, reforzando personal y medidas de acceso para ordenar el ingreso. No obstante, las aglomeraciones no faltaron.
El Black Friday se ha consolidado como uno de los eventos comerciales más importantes del año, y las escenas registradas en Guayaquil.
En 2025, las fechas clave serán el viernes 28 de noviembre para el Black Friday y el lunes 1 de diciembre para el Cyber Monday.
La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) estimó cerrar el mes de noviembre con ventas superiores a 18 600 millones de dólares. Esa cifra representa un crecimiento del 9,5% frente a noviembre de 2024.
Durante el fin de semana comprendido entre el Black Friday y el Cyber Monday, del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, el comercio movería entre 1 550 y 1 600 millones de dólares, cerca del 18% del total mensual, de acuerdo con las estimaciones del gremio.
Las categorías con mayor dinamismo son tecnología, electrodomésticos, moda, juguetes, artículos para el hogar, computación, telefonía y productos deportivos. El crecimiento del comercio electrónico también ha impulsado ventas de accesorios, muebles y pequeños electrodomésticos.