Bebé salió gateando de su casa y fue encontrado en una vereda del Guasmo

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un bebé de 1 año fue encontrado en una vereda del sector Guasmo Sur, en Guayaquil, sin la presencia de sus padres el 21 de septiembre de 2026.

Moradores del sector rescataron al menor y dieron aviso a las autoridades, quienes finalmente confirmaron que el bebé se había salido de su casa gateando y descartaron que haya sido un caso de abandono.

Salió de su casa gateando

Jerson Flores, jefe subrogante del distrito Sur, indicó que el bebé fue puesto a buen racaudo y sus padres fueron localizados para finalmente entregarles a la menor.

La madre es una joven de 18 años que contó a RTS que se encontraba cocinando cuando perdió de vista a su bebé. Reconoció que fue un descuido. “Se me salió a la vereda, antes unos vecinos me lo encontraron”.

“Me comprometo a cuidarlo más”, acotó.

Según la madre, transcurrió 10 minutos desde que el bebé se mantuvo perdido.

Urgente!!

Moradores del Guasmo Sur encuentran una bebé abandonada a la altura del colegio Provincia de Loja. pic.twitter.com/6iUJRbwHsb — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) September 21, 2026

Dinapen hará seguimiento del caso

Personal de la Dinapen visitó la casa donde vive el bebé para constatar las condiciones que lo rodean y conocer en detalle cómo se salió de su casa.

“Esta situación se va a poner a consideración de la junta cantonal para que ellos procedan a una investigación para verificar la situación de la madre y el padre…” Aracely Tigreso

La Dinapen indicó que hará seguimiento del caso para ver si la situación se repite y tomar otro tipo de medidas contra los padres. “Ya es negligencia”.

El video del hallazgo del bebé circuló en redes rápidamente.

Preguntas claves sobre hallazgo de una bebé en Guasmo Sur

❓ ¿Qué pasó con el bebé de un año encontrado en una vereda del Guasmo Sur?

Un bebé de un año fue encontrado solo en una vereda del Guasmo Sur, en Guayaquil, el 21 de septiembre de 2026. Las autoridades determinaron que había salido de su casa gateando y descartaron que se tratara de un abandono.

Moradores del sector encontraron al bebé a la altura del colegio Provincia de Loja y alertaron a las autoridades. El menor fue puesto a buen recaudo hasta localizar a sus padres, quienes posteriormente recibieron al niño.

❓ ¿Cómo salió el bebé de su casa en el Guasmo Sur?

Según su madre, el bebé salió de la vivienda mientras ella se encontraba cocinando y perdió de vista al menor durante aproximadamente 10 minutos.

La madre, de 18 años, reconoció que se trató de un descuido y aseguró que se compromete a tener mayor cuidado para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

❓ ¿Las autoridades confirmaron que el bebé fue abandonado en Guasmo Sur?

No. Las autoridades descartaron que se tratara de un caso de abandono y establecieron que el bebé salió de su vivienda gateando.

El hallazgo generó una alerta entre los moradores y el video del bebé circuló rápidamente en redes sociales. Tras localizar a sus padres, personal especializado acudió al domicilio para conocer las circunstancias del hecho.

❓ ¿Qué medidas tomará la Dinapen por el caso del bebé encontrado en Guasmo Sur?

La Dinapen realizará un seguimiento del caso y puso la situación en conocimiento de la Junta Cantonal para que se evalúen las condiciones en las que vive el menor.

Personal de la Dinapen visitó la vivienda para verificar el entorno familiar y conocer cómo ocurrió la salida del bebé. Las autoridades señalaron que, si una situación similar se repite, podrían adoptarse otras medidas.

❓ ¿Cuánto tiempo estuvo perdido el bebé encontrado en Guasmo Sur?

La madre señaló que transcurrieron aproximadamente 10 minutos desde que perdió de vista al bebé hasta que los vecinos lo encontraron en la vereda.

Durante ese lapso, el menor salió de la vivienda gateando y llegó hasta el exterior. Los moradores lo encontraron solo, alertaron a las autoridades y ayudaron a ponerlo a salvo hasta que sus padres fueron localizados.

Te recomendamos