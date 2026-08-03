Aumentan 27,6 % los casos de dengue en Guayaquil

En un solo mes, la Dirección de Salud e Higiene del Municipio de Guayaquil reportó un incremento del 27,6 % en los casos de dengue. Esta situación ha generado preocupación y la necesidad de extremar las medidas preventivas.

Incremento de casos

El doctor Andrés Santos Andrade, director de la Dirección de Salud e Higiene del Municipio de Guayaquil, informó a este Diario que desde abril se observó un aumento en los casos. En junio se atendieron 58 casos, mientras que en julio la cifra ascendió a 74.

Los casos reportados principalmente provinieron de personas entre 18 y 35 años, seguidos por individuos de 36 a 49 años y finalmente menores de 10 a 17 años. Las ciudades más afectadas incluyen Guayaquil, Durán y Samborondón.

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Comparativa con el año anterior

A pesar del aumento reciente, Santos destacó que, según la Gaceta Epidemiológica del Ministerio de Salud, los casos a nivel nacional han disminuido en comparación con el año pasado. . “El año pasado, en 2025, tuvimos 7500 casos aproximadamente, y en Guayas, en esta fecha, ya terminamos con 5900. Es decir, hemos tenido una reducción”, menciona Santos.

Preocupaciones por el clima

Aunque hay una reducción general, el médico expresó su preocupación por la llegada del Fenómeno de El Niño, que podría provocar inundaciones en áreas como Samanes, Urdesa y Guayacanes. Estas condiciones climáticas pueden acelerar la proliferación de vectores transmisores de enfermedades, como mosquitos y roedores.

Síntomas del dengue

El doctor Santos explicó que existen tres clasificaciones clínicas del dengue: con signos de alarma, sin signos de alarma y dengue grave. En Guayaquil, la mayoría de los pacientes presentan dengue sin signos de alarma.

Los síntomas típicos incluyen fiebre superior a 38 grados, cefalea, dolor muscular y malestar general. En contraste, el dengue con signos de alarma puede presentar vómitos persistentes, dolor abdominal intenso y sangrado en mucosas como encías o nariz. La enfermedad puede durar de uno a siete días, a veces hasta diez días.

Santos advirtió sobre los peligros de automedicarse y el uso indebido de antiinflamatorios. ”Uno se automedica porque piensa que no le puede pasar algo más grave, enmascara el cuadro y se da la gravedad que no quisiéramos que llegue… peor aún, puede darse un dengue grave que comprometería la vida“.

Prevención del dengue

La prevención es fundamental y requiere corresponsabilidad. Algunas recomendaciones incluyen:

Evitar agua estancada.

No dejar recipientes con agua sin tapa.

Mantener las piscinas adecuadamente.

Ante el aumento de casos, el Municipio de Guayaquil ha iniciado labores de fumigación intradomiciliaria y espacial. Hasta ahora, han realizado más de 231 mil intervenciones, beneficiando a aproximadamente 1 300 mil personas.

Aumento de casos de dengue en Guayaquil: preguntas frecuentes

❓¿Cuánto aumentaron los casos de dengue en Guayaquil entre junio y julio de 2026?

Los casos de dengue aumentaron un 27,6 %, al pasar de 58 casos en junio a 74 en julio de 2026.

El incremento fue reportado por la Dirección de Salud e Higiene del Municipio de Guayaquil, que advirtió sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención ante el aumento sostenido de casos observado desde abril.

❓¿Qué grupos de edad registran más casos de dengue en Guayaquil?

El mayor número de casos corresponde a personas de 18 a 35 años.

Después de este grupo etario, los casos se concentran en personas de 36 a 49 años, mientras que los menores de 10 a 17 años ocupan el tercer lugar entre los pacientes reportados.

❓¿Por qué preocupa el aumento de casos de dengue si hay menos contagios que en 2025?

Porque la posible llegada del Fenómeno de El Niño podría favorecer la proliferación del mosquito transmisor. Aunque el Ministerio de Salud reporta una reducción de casos a nivel nacional y en la provincia del Guayas respecto a 2025, las lluvias e inundaciones asociadas a El Niño podrían incrementar los criaderos de mosquitos, especialmente en sectores como Samanes, Urdesa y Guayacanes.

❓¿Cuáles son los principales síntomas del dengue y cuándo se debe buscar atención médica?

Los síntomas más comunes son fiebre superior a 38 °C, dolor de cabeza, dolor muscular y malestar general; se debe acudir de inmediato al médico si aparecen signos de alarma como vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, sangrado o desorientación.

La mayoría de los casos registrados en Guayaquil corresponden a dengue sin signos de alarma. Las autoridades sanitarias recomiendan no automedicarse ni consumir antiinflamatorios, ya que pueden agravar el cuadro clínico y retrasar el tratamiento adecuado.

❓¿Qué medidas recomienda el Municipio de Guayaquil para prevenir el dengue?

Se recomienda eliminar el agua estancada, mantener tapados los recipientes con agua y evitar piscinas sin mantenimiento. Además de estas acciones ciudadanas, el Municipio realiza fumigación intradomiciliaria y espacial en distintos sectores de la ciudad. Según la Dirección de Salud e Higiene, se han ejecutado más de 231.000 intervenciones, beneficiando a aproximadamente 1,3 millones de personas.

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