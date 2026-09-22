Aeropuerto de Guayaquil mantiene cerrada su pista por trabajos de mantenimiento

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Se mantiene cerrada la pista del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo por trabajos programados de mantenimiento. La medida rige desde las 09:00 y se extenderá hasta las 13:30 de este martes 22 de septiembre de 2026.

Cierre temporal de la pista del aeropuerto de Guayaquil

La pista se mantendrá cerrada temporalmente durante cuatro horas y media este martes 22 de de septiembre de 2022.

La Terminal Aeroportuaria de Guayaquil (Tagsa) informó en su página web que el cierre se debe a trabajos programados de mantenimiento de la pista.

“Con el compromiso de preservar la seguridad operacional se ejecutarán trabajos de mantenimiento en la pista del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo”.

Repogramación de vuelos

Tagsa recomendó a los viajeros comnunicarse con su aerolínea para conocer si se darán reprogramación de vuelos. “Recomendamos comunicarse con su aerolínea si tiene un viaje programado para esta fecha“.

Los próximos arribos nacionales están previstos a partir de la 13:44, desde Panamá; mientras que en arribos nacionales está programado uno desde Baltra a las 13:46.

Preguntas claves de cierre de pista del aeropuerto de Guayaquil

❓ ¿Por qué está cerrada la pista del aeropuerto de Guayaquil este martes 22 de septiembre de 2026?

La pista del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo está cerrada temporalmente por trabajos programados de mantenimiento.

La Terminal Aeroportuaria de Guayaquil (Tagsa) informó que estas labores se realizan para preservar la seguridad operacional del aeropuerto.

❓ ¿Hasta qué hora estará cerrada la pista del aeropuerto de Guayaquil?

El cierre está previsto desde las 09:00 hasta las 13:30 de este martes 22 de septiembre de 2026.

La interrupción de las operaciones de la pista tendrá una duración de cuatro horas y media. Tagsa comunicó previamente la ejecución de estos trabajos programados de mantenimiento.

❓ ¿Los vuelos del aeropuerto de Guayaquil serán reprogramados por el cierre de la pista?

Los viajeros deben consultar directamente con su aerolínea para confirmar si su vuelo será reprogramado.

Tagsa recomendó a los pasajeros que tienen viajes previstos para este martes comunicarse con sus respectivas aerolíneas para conocer posibles cambios en sus itinerarios.

❓ ¿A qué hora están previstos los próximos vuelos después del cierre de la pista de Guayaquil?

Los próximos arribos están previstos desde las 13:44, mientras que un vuelo procedente de Baltra está programado para las 13:46.

Estos horarios corresponden a vuelos previstos después de la hora establecida para la reapertura de la pista, a las 13:30.

❓ ¿Qué aeropuerto de Guayaquil permanece cerrado por mantenimiento este 22 de septiembre?

Se trata del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, cuya pista permanece cerrada temporalmente por trabajos de mantenimiento.

La medida fue programada por Tagsa y está relacionada exclusivamente con labores de mantenimiento de la pista, con el objetivo de preservar la seguridad operacional.

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