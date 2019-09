Justicia acepta medida cautelar que deja sin efecto la suspensión del concurso de recolección de basura en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

El ‘impasse’ que se registró en Guayaquil por el contrato para la recolección de basura tomó este lunes 2 de septiembre del 2019 un nuevo rumbo. La Unidad Norte de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia suspendió los efectos jurídicos que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) había adoptado respecto a la adjudicación del contrato.

El ente público había dispuesto el pasado 22 de agosto la suspensión del contrato que el Cabildo adjudicó al consorcio Urvaseo, integrada por las compañías Valango y Urbaser. La empresa hizo una propuesta con un monto de USD 402 072 439 y un valor por tonelada métrica de USD 35,34.



Sercop señaló a través de un oficio dirigido a la alcaldesa Cynthia Viteri que la decisión la había tomado tras recibir un reclamo del consorcio Guayaquil Limpio, que lo integran Hidalgo e Hidalgo y Pasa. El grupo cuestionó las calificaciones obtenidas en el proceso.



En el oficio, el Sercop dispuso una suspensión del contrato por siete días y solicitó que se le remitiera justificativos técnicos y legales que desvirtúen el contenido del reclamo del consorcio Guayaquil Limpio. Actualmente, Valango e Hidalgo e Hidalgo conforman el consorcio Puerto Limpio, operador vigente, pero para este concurso se separaron.



De acuerdo con la resolución judicial, se declaró con lugar la solicitud de medidas cautelares formulada por Alberto Carlos Ordeñana Puga, por los derechos que representa de Valango.



En la decisión también se ordena al Sercop que se abstenga de efectuar nuevas actuaciones en relación con la Licitación y particularmente que se abstenga de suspenderla.



El Sercop reacción también a través de un comunicado, en el que afirmó que cumplirá la decisión judicial e interpondrá las acciones que correspondan dentro del marco constitucional. “En sintonía con los principios que conducen al Gobierno Nacional, y en apego a la Ley, el Sercop, continuará supervisando los procesos de contratación pública, ya sea de oficio o por pedido de las partes”.



La alcaldesa Cynthia Viteri se refirió al tema la mañana del pasado miércoles 28 de agosto, en su enlace radial. Ella criticó que Sercop intervenga por tercera ocasión en este tema. “El sercop está para transparentar, no para prostituir procesos”.



Viteri afirmó que la entidad está interviniendo en el proceso de manera “sospechosa” ya que durante el primer y segundo concurso público la página web del Sercop se cayó dificultando las convocatorias.



La mañana de este martes, la alcaldesa dijo que el Municipio no convocará a otro proceso. Recordó que el oferente adjudicado presentó la propuesta más barata y fue la que se escogió "para no subirle la tasa de recolección a la gente". Sobre la resolución judicial, señaló que espera que ese trámtite termine pronto para concretar la firma.