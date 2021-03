Guayaquil reduce la actividad comercial y jornada laboral hasta las 16:00 y restricción vehicular desde las 19:00

Desde este miércoles 31 de marzo de 2021 Guayaquil endurece las medidas para contener la tasa de contagios de covid-19 y hasta que la ciudad recupere su capacidad hospitalaria.

La actividad comercial y la jornada laboral, en el sector público y privado, se podrá realizar hasta las 16:00, con los aforos previamente aprobados, hasta el 10 de abril de 2021. Y toda operación no esencial deberá hacerse por teletrabajo. La operación de los servicios de entrega a domicilio podrá operar las 24 horas.



Hasta el 10 de abril también estará en vigor la restricción vehicular desde las 19:00 hasta las 05:00 del día siguiente.



La tarde de este martes 30 de marzo de 2021, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal aprobó ocho medidas ante la situación sanitaria que vive Guayaquil. Más temprano, la alcaldesa Cynthia Viteri informó que había hecho la propuesta de las medidas y se esperaba una respuesta para la aplicación de las restricciones.



"La situación es muy difícil, realmente difícil y se debe a que el contagio es comunitario, porque lo que pasó el año pasado, fue el año pasado. De repente la vida volvió a ser, para la gran mayoría, un poco normal, ahora estamos viviendo en una línea muy peligrosa, que nos obliga a tomar medidas", dijo.

A continuación, las medidas



1. Se ratifica la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y de moderación en la vía pública. Se regula el expendio en licoreras, depósitos, minimarkets, gasolineras, restaurantes y locales autorizados de distribución al por menor hasta el 10 de abril de 2021:



a. No hay expendio los días domingos del mes de abril 2021.



b. Hasta las 16:00 sin perjuicio de la restricción de consumo por el proceso electoral del 11 de abril de 2021.



2. El horario de operación comercial y de oficinas públicas y privadas será hasta las 16:00 con los aforos previamente aprobados hasta el 10 de abril de 2021. Toda operación no esencial deberá hacerse por teletrabajo. La operación de los servicios de entrega a domicilio podrá operar las 24 horas.



3. Cines y teatros operarán al 30% de su aforo máximo hasta las 16:00.



4. Los establecimientos ya sean hoteles, salones de eventos especializados y centros de convenciones que realicen eventos sociales y corporativos se limitarán a 25 personas hasta el 10 de abril de 2021.



5. No se autorizarán desfiles, concursos, bingos, juegos de cartas, procesiones y espectáculos que ocupen espacios públicos hasta el 10 de abril de 2021.



6. Se aplicará restricción vehicular particular desde las 19:00 a 05:00 del día siguiente y hasta el 10 de abril de 2021. Se deja sin efecto el punto 3 del alcance del 29 de marzo de 2021 y acogemos el literal d) de la resolución del COE Nacional del 28 de marzo de 2021, con el calendario de control vehicular en los ejes viales durante el feriado de Semana Santa. Se mantienen las excepciones en el abastecimiento de alimentos, salud, atención a sectores estratégicos y de control, transporte desde y hacia el aeropuerto, transporte público y las que consideren la Agencia de Tránsito Municipal.



7. Se ratifica el aforo de sala de velaciones a 10 personas. El tiempo máximo de utilización de la sala no podrá ser mayor a 6 horas. Se ratifica la prohibición de velaciones en casos de covid confirmado, de acuerdo al protocolo correspondiente aprobado por el COE Nacional.



8. Se ratifica el cierre de Playa Varadero los días 2, 3 y 4 de abril de 2021. El resto de los días viernes, sábado y domingo de abril operará de 8:00 a 15:00 con el aforo y protocolo de distanciamiento previamente aprobado por el COE Cantonal. Estas disposiciones entran en vigencia a partir de las 0:00 del 31 de marzo de 2021.