'En Guayaquil pronto alcanzaremos el pico de la curva de contagios', afirma viceministro Solórzano

El viceministro de Vigilancia de la Salud, Francisco Xavier Solórzano, no solo dio las cifras actualizadas de casos de covid-19, la mañana de este sábado 18 de abril del 2020. Hizo una lectura de lo que pasa en Ecuador, con 9 022 casos registrados; 6 150 en Guayas (68.2% del total); Pichincha con 794 (8.8%); Los Ríos con 304 (3.4%); Manabí con 274 (3%); Azuay con 217 (2.45).

"La pandemia se ha comportado en dos escenarios distintos. En el caso de Guayaquil estimamos que pronto alcanzaremos el pico de la curva epidemiológica, estamos seguros que con las medidas de distanciamiento social, restricción de movilidad y autoprotección, la curva empezará a mostrar una forma geométrica de descenso. El otro escenario es el que pasa en otras provincias, en donde el ingreso de la pandemia fue posterior".



El 29 de febrero, Ecuador supo en cadena nacional, que se confirmaba la llegada de esta pandemia, con el contagio de una mujer de 71 años, que residía en España y llegó a pasar unas vacaciones con su familia, en Los Ríos, el 14 de febrero. Ella fue atendida primero en el Hospital de Los Ríos de esa localidad, luego fue a una clínica privada en Guayaquil y posteriormente al Hospital del Guasmo Sur de esa ciudad. En el Puerto Principal hasta el 15 de abril se registraron más de 10 mil fallecimientos.



El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, ha explicado, en anteriores presentaciones que en el alto número de casos registrados en Guayas pesó la temporada, estaban en vacaciones estudiantiles y hubo gran cantidad de viajeros que llegaron. Además, algunos epidemiólogos y estadísticos, han recordado que en Guayaquil se permitió que se jueguen partidos con público, pese a que días antes se habían prohibido los espectáculos masivos.



El viceministro Solórzano recalcó que la curva se comporta del mismo modo que en otras epidemias: ascenso, meseta y descenso, "las acciones de contención, vigilancia activa y otras de mitigación inciden en el ritmo de crecimiento de la curva".



En una breve intervención esta mañana, Solórzano también dijo que se ha logrado concretar una aspiración que han tenido por más de 30 años, los profesionales de la salud. Esto es "sumar esfuerzos entre Ministerio de Salud Pública e IESS, con puestos de mando, en zonas, 1, 2, 3, 6 y 9. Ayer en Ibarra estuvimos hasta muy tarde y seguiremos. Esto significa que todos los recursos de las dos instituciones son consolidados en el puesto de mando, así identificamos personal, equipo, insumos, medicamentos y vemos dónde están las necesidades, para enviar recursos donde se requieren. Así actuamos de forma más eficiente y tenemos una respuesta efectiva para combatir la pandemia que nos ha puesto de rodillas a todos los humanos".



El funcionario recalcó que "no hay un rincón en el mundo que no sufre, esperamos que cada uno haga lo que debe hacer, ciudadanos quedándose en casa, personal de salud en labores de atención, Fuerzas Armadas controlando, es un proceso que toma tiempo, apelamos a la comprensión de la ciudadanía. Lo que hacemos no es por impedir la libertad de personas sino porque estamos ante un virus bastante contagioso, agresivo y como hemos dicho y a este virus lo derrotamos todo".



Como otras autoridades lo han hecho, repitió que hay suficientes recursos de protección en los hospitales."Este ha sido un desafío enorme, como comprenderán, el mundo está requiriendo los mismos insumos que nosotros y eso ha generado escasez en los mercados que genera elevación en precios.



La buena noticia es que en esta semana hemos puesto en marcha algunos procesos y hemos recibido muchísimas donaciones, hay la confirmación de la Unión Europea, gobierno de Estados Unidos, más las adquisiciones que estamos tratando de consolidar en una sola compra central para distribuir a todas las unidades. Por eso tiene sentido usar esos puestos de mando, a donde llega la información de lo que tienen y les falta". No especificó tampoco cuántos recursos tienen de este tipo y cuántos se requieren cada día.



Para otros salubristas no es factible decir todavía cómo está la curva, es decir la situación de contagios en Ecuador, por tener un número muy reducido de pruebas de diagnóstico. Son 30 922 muestras recogidas hasta el dato de esta mañana. De esos exámenes, hay 9 022 casos positivos; 8 491 descartados y 13 409 pruebas, sin resultado. Se espera que desde este sábado, como anunció ayer la ministra María Paula Romo, que dirige desde Quito el COE Nacional, empiece a operar un nuevo equipo, para procesar las muestras y tener resultados.



Ayer, Romo también aseguró, en una entrevista transmitida en cadena nacional, que ya están en el país las 200 000 pruebas que ofreció traer el ministro Zevallos. No especificó cuántas se utilizarán en personal de salud ni por provincias. Nadie ha dado esa información, ni a través de pedidos hechos ante la Cartera de Salud. Apenas se ha comentado que están haciendo muestras entre ciertos sectores de pobladores, de Los Ríos y Guayaquil. No se sabe con qué bases científicas.