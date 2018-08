En Guayaquil decenas de mujeres están a la espera del acuartelamiento

LEA TAMBIÉN

A una cuadra de la Base de Movilización Occidental de Guayaquil, decenas de hombres y mujeres están este viernes 3 de agosto de 2018 a la espera de poder presentarse para el llamado de acuartelamiento que se realizará el sábado 4 de agosto de 2018.



En la fila que ya rodea casi toda la cuadra, están como primeras Ginger Palma de 18 años y Victoria Tarira de 19 años, provenientes de Salitre y desde el miércoles 1 de agosto al medio día se ubicaron con su mochila y sus sábanas para acampanar.



“Mi padre y mi hermano son soldados, y estoy feliz de que yo también podré hacerlo. Ellos me apoyan en esta decisión”, contó Victoria.



La meta de Ginger es pasar todas las pruebas y tiene mucho entusiasmo de que lo logrará. Las dos jóvenes desde que se enteraron del anuncio se pusieron a entrenar.



Otras jóvenes que están entre las primeras son las primas Michelle Taxi y Ruth Acuña de Guayaquil y acamparon desde la tarde de ayer jueves.



“Yo siempre de pequeña le decía a mi mamá que quería irme al cuartel, pero en ese tiempo era de hombres”, recordó Michelle de 19 años.



Ruth tiene 17 años y al graduarse de bachiller, deseaba ingresar a la universidad, pero al no obtener un cupo de la Senescyt, habló con sus padres para el acuartelamiento y ellos la apoyaron en la decisión.



Muchas de las jóvenes están acompañadas de sus padres, como es el caso de Marilyn Samaniego, que llegó esta mañana a las 7:00 con su mamá Nieves Jurado.



Ellas vienen de la 13 y Pancho Segura en el sur del Puerto Principal. Nieves explicó que ella no estaba convencida de la idea del acuartelamiento, pero al ser la decisión de su hija, la acompañó.



Según las jóvenes, desde las 24:00 del sábado 4 de agosto ya podrán ingresar al Centro de Movilización, donde tendrán que realizarse todas las pruebas y así ser seleccionadas para presentarse al acuartelamiento.



El 24 de febrero, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció un plan para incorporar a más mujeres al servicio militar del país.



Y el anuncio oficial, lo hizo el Ministerio de Defensa el pasado 20 de abril del 2018 donde por primera vez las Fuerzas Armadas de Ecuador reclutarán mujeres.

La Dirección de Movilización de las Fuerzas Armadas prevé que 5 000 ciudadanos en edad de 18 a 22 años se presenten, de los cuales 4801 son varones y 199 mujeres.