Guayaquil con alta demanda de oxígeno

Conseguir oxígeno medicinal fue una odisea para Marlene Peñafiel. Recorrió Guayaquil durante tres días para conseguir recargar un tanque. Su cuñado lo necesitaba para superar una crisis respiratoria, a causa de los síntomas que tiene por el contagio de covid-19.

La mujer cuenta que el lunes pasado empezó a buscar una recarga para el cilindro que consiguió prestado. Buscó direcciones y números de teléfonos, a través de las redes sociales, cuando su familiar presentó dificultades respiratorias. “Anduve desde el Guasmo (sur) hasta a la Atarazana (norte), lugares referidos en las redes sociales, pero nada. Los números que encontraba en Twitter no los contestaba nadie, asumo que no tenían”, recuerda la mujer, de 37 años.



Frente a la escasez, decidió hacer una larga fila en una empresa que distribuye oxígeno, en la vía a Daule, en el norte de la urbe. Consiguió la recarga el miércoles 8 de abril, luego de esperar cerca de ocho horas. El costo fue de USD 35.



Hasta la tarde del viernes 10 de abril del 2020, su cuñado (42 años) se encontraba “estable”, pese a que aplicaron el oxígeno de manera empírica, sin ninguna supervisión médica. La familia no sabía qué más hacer. Contó que no pudieron ingresarlo en los hospitales públicos. Tiene la esperanza de conseguir una cita de control esta semana.



La falta de oxígeno en distribuidoras grandes y pequeñas es un drama constante. Pese a que en redes sociales se comparten largas listas de contactos para comprar, la mayoría de estos números celulares ahora permanecen apagados.







Este Diario se contactó con la compañía Equimedec. Hasta el viernes había terminado su ‘stock’ de bombonas de oxígeno medicinal. “Desconozco cuándo volveremos a tener, por ahora ya no estamos vendiendo”, dijo por teléfono una trabajadora de la empresa que prefirió no identificarse.



Las largas filas en empresas ubicadas en la vía a Daule han sido constantes en la última semana. Los usuarios se quejaron del poco tiempo de atención, ya que las compañías trabajaban acorde al horario de toque de queda, hasta las 14:00. El Gobierno Nacional informó que estas compañías no tienen restricción y pueden laborar en horarios extendidos.



La compañía Indura, ubicada en ese sector, informó a través de un comunicado que no venderán tanques ni realizarán recargas de oxígeno a particulares. Ellos se enfocaron en surtir a los hospitales del sector público y privado.



“La empresa se encuentra 100% dedicada a atender las necesidades de hospitales y clínicas de todo el país, por la crisis causada por el covid-19. No realizamos entregas a domicilio ni podemos cargar cilindros particulares”, informó.