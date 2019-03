Guaidó tendrá 'enviados' en cumbre de integración regional en Chile

LEA TAMBIÉN

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino del país y es reconocido como tal por unas 50 naciones, dijo este lunes 18 de marzo del 2019 que tendrá "enviados" en la reunión del Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina Prosur, que se celebrará el próximo viernes 22 en Chile.

"Habrá algunos enviados desde el Gobierno encargado para respaldar esa iniciativa", dijo Guaidó a periodistas a la salida de una reunión con representantes de sindicatos y de la coalición Frente Amplio, que agrupa a opositores, trabajadores de distintas áreas y disidentes del chavismo.



Guaidó señaló que no podrá asistir por "tener una agenda muy intensa esta semana" en Venezuela, aunque dijo que tendrá representantes que no identificó.



El opositor señaló que recibió "una invitación muy amable" del presidente chileno, Sebastián Piñera, para que asistiera a esta cumbre que busca dar con un organismo paralelo a la Unasur, instalado en 2008 con la participación de Venezuela.



La semana pasada, Ecuador se convirtió en el séptimo país en menos de un año en anunciar que suspende su participación en la Unasur, después de que lo hicieran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.



En la cumbre de este viernes está confirmada la participación de los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; Colombia, Iván Duque; Ecuador, Lenín Moreno; Paraguay, Mario Abdo Benítez, y Perú, Martín Vizcarra.



El líder del Parlamento venezolano que se declaró presidente encargado el 23 de enero tiene una prohibición de salida del país, que sin embargo ya burló sin que hasta ahora la Fiscalía haya ejercido acciones judiciales en su contra.



Venezuela vive desde enero una nueva fase de crisis política, tras el juramento de Maduro como presidente para un periodo de seis años y el anuncio del Jefe del Parlamento de la asunción de las competencias del Ejecutivo como presidente encargado.



Guaidó hizo este anuncio por considerar que el mandatario, Nicolás Maduro, "usurpa" la Presidencia al haber ganado unos comicios tachados de fraudulentos y no reconocidos por la oposición y parte de la comunidad internacional.