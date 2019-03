El Grupo de Lima responsabiliza al régimen de Maduro de la crisis eléctrica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Grupo de Lima responsabilizó esl domingo, 10 de marzo del 2019, "al régimen ilegítimo" de Nicolás Maduro de la crisis eléctrica que sufre Venezuela desde el pasado jueves 7 de marzo del 2019 que deja 18 muertos por la falta de suministro de ese servicio en hospitales y clínicas.

"Responsabilizamos exclusivamente al régimen ilegítimo de Maduro del colapso del sistema eléctrico venezolano", dice el Grupo en un comunicado dado a conocer por la cancillería colombiana en Bogotá.



El documento agrega que los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú se solidarizan con los "millones de venezolanos afectados por el apagón que se prolonga por más de 50 horas y que hasta el momento se ha cobrado 18 víctimas".



El Grupo añade que la falta del suministro de electricidad se "suma a las penurias que el pueblo venezolano viene sufriendo hace años".



Esta situación, según la declaración, no hace más que confirmar "la existencia y magnitud de la crisis humanitaria que el régimen de Maduro se niega a reconocer".



Buena parte de Venezuela permanece sin electricidad desde el pasado jueves a las 16:00 (hora de Ecuador), cuando se produjo una falla en la central hidroeléctrica de Guri, la más importante del país y que abastece del servicio a cerca de 70% del territorio.



El Gobierno de Maduro dijo entonces que esa instalación recibió un "ciberataque" de Estados Unidos, país al que suele responsabilizar de los graves males que sufre Venezuela.



En su declaración el Grupo de Lima reiteró su apoyo al jefe del Parlamento Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por 50 países; a la Asamblea Nacional y ratificaron el "compromiso con el pueblo venezolano en su búsqueda de una solución a la crisis que afecta a su país".



El Grupo de Lima insiste en que sólo un gobierno legítimo surgido de elecciones libres y democráticas podrá desarrollar la "reconstrucción de las instituciones, la infraestructura y la economía del país".



El bloque se reunió en Bogotá el pasado 25 de febrero y en una declaración reclamó la realización de elecciones libres pero también alejó el fantasma de una intervención militar en Venezuela.



Al encuentro acudieron los presidentes de Colombia, Iván Duque; Panamá, Juan Carlos Varela, y Guatemala, Jimmy Morales, además de los vicepresidentes de Estados Unidos, Mike Pence, y Brasil, Hamilton Mourao.



El grupo, que está compuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía, fue creado en Lima en agosto de 2017 con el propósito de encontrar salidas a la crisis en Venezuela.



En la reunión de Bogotá no participaron representantes de México, Costa Rica, Guyana y Santa Lucía.



El Gobierno del mexicano Andrés Manuel López Obrador decidió no seguir las pautas del Grupo de Lima de desconocer a Maduro como presidente de Venezuela, y en su lugar ha mantenido con Uruguay una posición de promover una salida a la crisis venezolana mediante el diálogo político.