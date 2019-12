Greta Thunberg: "Hemos conseguido cosas, pero no una victoria"

LEA TAMBIÉN

La joven activista Greta Thunberg dijo hoy, 6 de diciembre del 2019, en Madrid que desde que empezará a sentarse todos los viernes frente al Parlamento sueco para reclamar acciones contra la crisis climática se han conseguido algunas cosas, pero aún no ha habido una victoria que celebrar.

"Creo que hemos conseguido un montón de cosas, el poder de la gente se ha incrementado, hemos generado opinión, eso es un gran paso en el camino correcto, pero, por supuesto, no es suficiente, los efectos del cambio climático están incrementándose desde 2018, desde luego no hay una victoria", subrayó la joven, que urgió a los políticos a no perder ni un minuto más y actuar ya.

Thunberg se manifestó de esta forma en una multitudinaria rueda de prensa que ofreció unas horas después de llegar a la capital española y visitar, por sorpresa, la sede de la Cumbre del Clima que arrancó este lunes en Madrid.



"La única cosa que queremos ver es acción real y eso no está pasando. Por supuesto que hemos conseguido mucho, pero, si miramos desde diferentes puntos de vista, no hemos logrado nada", zanjó la joven.



La activista, que fue candidata este año al Premio Nobel de la Paz, encabezará esta tarde la manifestación de la Juventud por el Clima que recorrerá el centro de Madrid, a la que se espera la asistencia de miles de personas, así como la participación de personalidades del mundo de la cultura.



Derechos Humanos



Además la activista sueca comentó que espera que mejore la situación de los derechos humanos en Chile y precisó que sus pensamientos están en la población de ese país, después de los disturbios que obligaron a cambiar la sede de la Cumbre del Clima de Santiago a Madrid.

"No podemos permitirnos más días sin tomar acciones" contra la crisis climática y se tiene que actuar ya, añadió Thunberg, tras destacar la necesidad de garantizar "la justicia social" en Chile como base de la sociedad.



Una de las personas que estaban entre el público increpó a los asistentes y exigió más derechos humanos en Chile, y los responsables del movimiento ambiental Fridays For Future fueron muy críticos con la actuación de las fuerzas del orden en ese país en las últimas semanas.



La representante en Chile de ese movimiento, Ángela Valenzuela, afirmó que son "más conscientes que nunca" de que la gente en ese país sufre no solo por una crisis climática que es global, sino también política, y eso tiene que cambiar.



"Necesitamos justicia climática, pero también solidaridad en el hemisferio norte para contribuir con el sur" en la lucha contra la crisis climática, que es un grave problema de dimensiones globales, señaló.