Gremio de taxistas anuncia movilización nacional para el 27 de febrero

Los directivos de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis) se reunieron este miércoles 20 de febrero del 2019. El gremio anunció una movilización nacional para el miércoles 27 de febrero.

Jorge Calderón, dirigente de Fedotaxi, durante una rueda de prensa, indicó que se acogen al derecho a la resistencia. "El próximo miércoles 27 de febrero se dará una gran movilización nacional de los señores taxistas ecuatorianos contra las mentiras del Gobierno, por la dignidad de los señores taxistas ecuatorianos como profesionales del volante, como guías turísticos y que no aceptamos mentiras, chantajes, ni burlas, del Gobierno, ni de ninguna autoridad".



El dirigente señaló que ya no quieren una compensación y mantendrán una postura en contra del incremento de gasolina. "El ofrecimiento del gobierno ecuatoriano para que no se incremente las tarifas ha sido una mentira y un engaño. No queremos ningún grado de compensación, en consecuencia exigimos con valentía que se derogue el Decreto Ejecutivo 619 que afecta la economía", dijo.



Gobierno ofreció compensaciones luego del anuncio de los precios definitivos para los combustibles en el país, pero no todos llegaron a un consenso. Las autoridades de Gobierno no se han pronunciado al respecto.