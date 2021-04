Grecia elimina la cuarentena para pasajeros provenientes de 32 países

Grecia eliminará la próxima semana la obligación de permanecer en cuarentena durante siete días para los pasajeros provenientes de los países de la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Serbia y Emiratos Unidos Árabes, según confirmó este jueves 15 de abril del 2021 a Efe una fuente del Ministerio del Turismo, en un primer paso hacia la apertura del turismo prevista para mediados de mayo.

Además, abrirán para los vuelos internacionales -de momento están abiertos tan solo los aeropuertos de Atenas y Salónica- los aeródromos de las islas de Kos, Míconos, Santorini, Rodas, así como los de la Cánea y Heraclión en Creta.



Los pasajeros provenientes de los citados países tendrán que presentar una prueba de vacunación o un test PCR negativo realizado máximo 72 horas antes del viaje. Además, en el aeropuerto se realizarán pruebas aleatorias. Hasta ahora todos los viajeros debían someterse a una semana de cuarentena y no existía la posibilidad de presentar un certificado de vacunación.



"Los que llegarán serán sometidos a las mismas restricciones que los griegos. No podrán salir del municipio de su destino", destacó a Efe la citada fuente del Ministerio de Turismo y añadió que mientras no abra la hostelería esta medida beneficiará fundamentalmente a los que deben viajar a Grecia por asuntos de trabajo o disponen de una residencia en el país. El Gobierno todavía no ha decidido cuándo permitir los viajes interregionales, pero ha dejado entrever que intentará una primera apertura cauta de cara a la Pascua ortodoxa, el 2 de mayo.



Por ahora no hay fecha para la apertura de los restaurantes y bares, y lo único que ha dejado claro el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis es que no será antes de la Pascua ortodoxa.



Actualmente Grecia no consigue bajar sensiblemente la cifra de contagios, a pesar del largo confinamiento que lleva en vigor, con pequeñas aperturas, desde noviembre pasado.



El miércoles se registró un nuevo récord de personas conectadas a respiradores (809), lo que coloca al maltrecho sistema de salud pública contra las cuerdas. En la última jornada fallecieron por coronavirus 81 personas, lo que elevó la cifra total de víctimas a 9 135. La incidencia acumulada a siete días es de 178 por cada 100 000 habitantes.



El 25 de marzo Grecia levantó la obligación de cuarentena para los pasajeros provenientes de Israel. Sin embargo, tan solo 700 personas viajaron desde entonces al país, según la citada fuente.



Grecia planea abrir el turismo - que constituye la locomotora de su economía con alrededor del 25 % del PIB y el 30 % de los puestos de empleo - el 14 de mayo.



El año pasado las llegadas turísticas alcanzaron apenas el 23,5% de las de 2019. Para este año el objetivo es alcanzar un 40% a 50% del nivel de 2019.