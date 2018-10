Los gobiernos locales piden que se concreten pagos pendientes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El secretario de la Política, Paúl Granda, asistió a la Asamblea Anual del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador (Conagopare), en representación del presidente Lenín Moreno. En el encuentro, que se realizó a finales de septiembre, el funcionario señaló que el trabajo en equipo con los diferentes niveles de gobierno (parroquial, provincial y municipal) es una prioridad para el Mandatario.

Ese día, Granda reconoció que el país atraviesa un momento económico complejo, pero insistió en que harán todos los esfuerzos para inyectar recursos a la ruralidad.



Los representantes del Conagopare llevan ocho meses a la espera de una audiencia personal con el presidente Moreno. La cita con el Mandatario busca dialogar sobre los ofrecimientos pendientes a las demandas de los gobiernos parroquiales. El titular de la organización, Bolívar Armijos, pide que se concreten los programas, o de lo contrario analizarán nuevas acciones en los próximos 15 días.



El dirigente recordó que más de 2 000 representantes de las juntas parroquiales del país se reunieron en Quito, para aprobar una resolución que insta al Gobierno a desembolsar los recursos para su trabajo.



El documento pide que se concrete la entrega de créditos no reembolsables, a través del Banco de Desarrollo (BDE), por USD 52,6 millones. El dinero servirá para financiar obras en las 822 parroquias rurales asociadas al Conagopare.



En el encuentro, también se pidió al Ministerio de Agricultura el pago de aproximadamente USD 46 millones, correspondientes a proyectos de reforestación que se ejecutaron en las parroquias.



“Nosotros hemos apoyado al presidente Lenín Moreno en las dos vueltas electorales. Pero ahora parece que hay un bloqueo de los nuevos ministros, para que el Ejecutivo no tenga contacto con los líderes reales”, manifestó Armijos.



Durante el período del expresidente Correa, Bolívar Armijos respaldó la gestión del entonces Mandatario. Incluso, leyó un manifiesto de apoyo durante un encuentro del Conagopare en Ciudad Alfaro, Manabí, en junio del 2015.



Ahora, el Conagopare sigue a la espera de los recursos ofrecidos por Moreno. Tras la Asamblea de Quito, Granda mantuvo una nueva reunión con representantes del Ministerio de Agricultura. Pero el desembolso sigue pendiente, contó el dirigente parroquial.



En las prefecturas también están a la expectativa. Edwin Miño, director ejecutivo del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope), recordó que a mediados de agosto esa entidad suscribió un acuerdo de pago con el BDE y el Ministerio de Finanzas, para subsanar los valores pendientes por las competencias de riego y drenaje, además de la devolución del impuesto al valor agregado (IVA).



El acuerdo se denominó Fingad II y alcanzó un valor de USD 82 millones. En el convenio se determinó que los desem­bolsos a las prefecturas se harían por etapas, para financiar proyectos de inversión y preinversión.



56 días después de esa suscripción, Miño indicó que aún no se concreta el traspaso de recursos. “Todavía no hay desembolsos. Esperamos que ya se inicien, porque se acordó que inicialmente se entregaría el 15% para cada prefectura”.



Según el Ministerio de Finanzas, el acuerdo al que se llegó permite “programar de mejor manera la caja fiscal para que los recursos se entreguen conforme los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) los vayan ejecutando”.



A pesar de ese retraso, el Congope mantiene una relación fluida con el Gobierno. El director del Consorcio sostuvo que conversan permanentemente con la Secretaría de la Política. Además, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, les planteó la posibilidad de que los GAD formen parte del Consejo Consultivo de la Economía Popular y Solidaria.



También se reúnen con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), para llegar a un acuerdo sobre la contribución especial de mejora vial. “Las cosas están avanzando, un poco lentas, pero esperemos que todo se agilice”, dijo Miño.



En lo que respecta a los municipios, el panorama es similar. Leonel Chica, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), recordó que también firmaron el convenio de pago Fingad II. En su caso, la deuda asciende a USD 133 millones.



Como parte del acuerdo, se determinó que la devolución sea progresiva. La Cartera de Finanzas informó que se acordó que se entregaría a cada gobierno municipal hasta USD 205 000, en efectivo. Según la entidad, ese rubro, que representa el 50% de lo adeudado, ya se transfirió.



La otra mitad se entregará a través del BDE, que debe elaborar un instructivo para que los GAD presenten proyectos de inversión, que viabilicen la transferencia de los recursos.



Chica sostiene que las municipalidades mantienen una buena relación con el Gobierno. Agregó que son conscientes de la situación económica del país y de la escasez de recursos. Pero advierte que como municipios también tienen necesidades urgentes.



En sintonía con la propuesta de ajuste planteada por el Ejecutivo, Congope, AME y Conagopare conformaron un equipo técnico, que identificó 288 proyectos que podrían atraer la inversión extranjera. De ellos, se priorizaron 60 planes en áreas de fomento productivo, infraestructura, medioambiente y turismo.



Estos 60 proyectos se presentarán en la Feria Ecuador - Territorio de Inversión, que se efectuará del 10 al 13 de octubre, en el centro de convenciones Bicentenario, en Quito.



La idea, según el titular del Congope, será entablar mesas de negociación para conseguir USD 1 345 millones en inversión, cooperación y financiamiento. El encuentro de los gobiernos autónomos formará parte de la Expo Euro 360.



Para Leonel Chica, lograr alianzas público-privadas abrirá la posibilidad de obtener otros mecanismos de financiamiento, para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en sus tres niveles.