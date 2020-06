Más gobiernos locales insisten en pago de montos pendientes y asignaciones de la Ley Amazónica

LEA TAMBIÉN

Los representantes de los 17 municipios de Pichincha, Napo y Orellana se sumaron al pedido de pago de la deuda que tiene el Gobierno Nacional con estos municipios y con los gobiernos locales de la Amazonía.

Juan Carlos Orellana, alcalde de Aguarico (Orellana), aseguró que el Gobierno Nacional no está al día con los pagos que implica el Código Territorial y lo que les corresponde por la Ley Amazónica, desde octubre del 2019.



“Hemos tenido que asumir, sin la devolución del IVA, de donde no hay fondos con todos los gastos que implica esta emergencia. Y sin embargo seguimos aquí”, indicó Orellana, la mañana de este martes 30 de junio del 2020.



El Alcalde de Aguarico habló en representación de la Regional 2 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), a la que pertenecen Napo, Orellana y Pichincha.



Orellana afirmó que además de la deuda pendiente con los municipios (por equidad territorial y devolución de IVA) hay gobiernos a los que nos les asignan los montos que dicta la Ley Amazónica. Es decir, los USD 2 por la venta de cada barril de petróleo. Esos pagos, afirmó, les llegaron solo hasta septiembre del 2019.



“Los cuatro municipios que corresponden a la provincia de Orellana no han recibido hasta el día de hoy asignación alguna, no existen esos fondos dentro de las cuentas. Argumentan que a lo mejor el Ministerio de Finanzas no transfiere”, dijo el alcalde. A estos municipios se les adeuda USD 460 000 solo de esas transferencias.



Por la Ley Amazónica, afirmó Orellana, hay una deuda que asciende a los USD 60 millones para todos los gobiernos de esta región. Los únicos fondos que llegaron, al menos a la provincia de Orellana, fueron destinados al fondo para solventar la emergencia sanitaria por el covid-19.



Orellana indicó que están de acuerdo con las medidas anunciadas por otras regionales de la AME, como la anunciada el lunes 29 en Guayas y que implicará una marcha en Carondelet para exigir las cancelaciones pendientes. La deuda con Aguarico es de USD 140 millones. “Nos sumamos también a esta medida. Porque no es justo que sigamos recibiendo cada día más enfermos, más contagiados y sin recursos alguno”.



Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe (Pichincha), también insistió en que el Gobierno Nacional no se ha puesto al día con este Municipio al que le deben cerca de USD 3 millones. “Estamos en una situación difícil. Pese a que el sistema de salud pública es responsabilidad del Gobierno central hemos estado realizando la entrega de insumos médicos, equipamiento a los hospitales básicos. Hasta ahora no se hace la entrega de los fondos del IVA”.



Churuchumbi se refirió a los pagos correspondientes a los convenios de pago Fingad 2 y 3, que se firmaron hace tres años con el Ejecutivo para igualase con los montos pendientes. “No nos han entregado un solo centavo. En Cayambe se necesita repotenciar el relleno sanitario y para la recolección de basura”.