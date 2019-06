Gobierno de Trump dará a Congreso nuevos detalles de informe sobre trama rusa

LEA TAMBIÉN

El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, acordó entregar al Congreso nuevos detalles del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la posibilidad de que el gobernante haya incurrido en obstrucción a la justicia en el marco de la denominada trama rusa.

El acuerdo fue anunciado hoy por el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerrold Nadler, tras semanas de negociaciones con el Departamento de Justicia para obtener esta información que pudiera ser clave para determinar si Trump intentó interferir en la investigación.



Pese a que aún no está claro el alcance de los documentos sobre la investigación de la llamada trama rusa que el Gobierno entregará a los congresistas, Nadler se mostró optimista al respecto.



"Si el Departamento (de Justicia) procede de buena fe y somos capaces de obtener todo lo que necesitamos, no habrá necesidad de tomar más medidas", dijo Nadler en una declaración.



El presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja aseguró que en caso contrario, podrían acusar al fiscal general, William Barr, de desacato para obligarlo a comparecer ante sus miembros.



No obstante, un portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, celebró en un comunicado enviado en el que el comité "haya acordado dejar de lado su resolución de desacato y esté retomando el proceso tradicional".



"El Departamento de Justicia sigue comprometido con acomodar adecuadamente los intereses legítimos del Congreso relacionados con la investigación del fiscal especial y continuará haciéndolo siempre que la resolución (de desacato) votada no avance", señaló Kupec.



Por su parte, Nadler aseguró que el Departamento de Justicia empezará a compartir estos documentos de la investigación de Mueller hoy mismo y que "todos los miembros del Comité Judicial, demócratas y republicanos por igual, podrán verlos".



El pasado 29 de mayo, el fiscal especial dio por terminada su investigación sobre los supuestos vínculos entre el equipo electoral de Trump y Rusia en la campaña para las elecciones de 2016 y anunció que renunciaba a su puesto una vez concluidas su labor.



El informe escrito por Mueller y enviado al Congreso señala que no hay pruebas de nexos entre el entorno de Trump y el Kremlin, a la vez que indica que no había alcanzado una conclusión sobre una posible obstrucción a la Justicia por parte del mandatario.



Elevar una acusación formal contra el mandatario "no era un opción" dada la normativa del Departamento de Justicia, dijo entonces Mueller.



Desde un principio, Trump se ha aferrado a estas conclusiones para defender su inocencia con vehemencia, haciendo caso omiso, no obstante, a que Mueller apuntó que su pesquisa tampoco le exoneraba respecto a las acusaciones de abuso de poder y obstrucción.



El Comité Judicial tiene previsto escuchar hoy el testimonio de John Dean, quien fue abogado del presidente Richard Nixon en la Casa Blanca y desempeñó un papel clave en las audiencias del escándalo Watergate en la década de 1970.