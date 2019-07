El Gobierno de Macri no descarta una nueva visita de Trump a Argentina

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Argentina no descarta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realice una próxima visita al país, aunque todavía sin una fecha establecida, señaló este lunes 1 de julio del 2019 el ministro de Relaciones Exteriores del Ejecutivo de Mauricio Macri, Jorge Faurie.

"La vocación del presidente Trump de continuar en este diálogo y apoyo que da a la reformas que lleva adelante el presidente Macri, y podría llegar a haber en algún momento, no con una fecha cierta, una visita", dijo el canciller en una rueda de prensa celebrada en Buenos Aires tras la reunión del gabinete de ministros.



Faurie fue consultado sobre el tema después de que el diario Clarín publicara este domingo que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo a la prensa en Japón -donde los pasados 28 y 29 de junio se celebró la cumbre del G20- que el mandatario estadounidense le dijo que podría visitar Argentina en julio.



El mismo diario agregó que cuando el presidente estadounidense le habló al brasileño de ese posible viaje, le sugirió también que fuesen invitados otros presidentes de América del Sur "para una reunión".



"El presidente Donald Trump tiene un trato afable y directo con el presidente Macri, que en esta oportunidad del G20 pudo renovar", señaló Faurie, que no entró en detalles de hasta qué punto está avanzada la posibilidad de una inminente visita del estadounidense.



Macri y Trump, que se conocen de la época en la que ambos eran empresarios, han coincidido ya en diversas ocasiones de forma oficial, especialmente cuando el estadounidense visitó Buenos Aires en noviembre pasado, por la anterior cumbre del G20, que integran las 20 economías más desarrolladas y en desarrollo.



En la más reciente de la ciudad japonesa de Osaka también se les pudo ver sentados juntos en alguna de las sesiones y en medio de gran complicidad.

Trump ha reiterado estar a favor de la agenda de reformas aplicada por Macri, marcada por el millonario préstamo otorgado en 2018 por el Fondo Monetario Internacional.



El presidente argentino cuenta también con el apoyo de Bolsonaro, quien el 6 de junio pasado, en su primera visita oficial a Buenos Aires, no dudó en avalar de forma explícita a Macri de cara a las elecciones y frente a su principal adversaria, la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015), que esta vez opta a la Vicepresidencia.



"Toda América del Sur está preocupada en que no tengamos nuevas Venezuelas en la región", afirmó entonces el mandatario brasileño y pidió que "Dios" bendiga al pueblo argentino para que elija con "mucha responsabilidad" y menos "emoción" en pro de su "paz y prosperidad", en claro apoyo a la candidatura de su par.



Macri, Trump y Bolsonaro son tres de los presidentes americanos más críticos con Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela, país que vive desde hace varios años una severa crisis política, económica y social.