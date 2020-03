Gobierno estatal de Chiapas confirma quinto caso de coronavirus en México

LEA TAMBIÉN

El Gobierno estatal de Chiapas confirmó este domingo 1 de marzo del 2020, el quinto caso de coronavirus en territorio mexicano, y el primero en el sur del país, tras realizarle las pruebas a una joven de 18 años que estuvo en Milán, en el norte de Italia.

"El caso está sumamente asintomático, no representa mayor problema en contagio, porque sus 14 contactos también han sido ya identificados, investigados, y todos están asintomáticos, incluyendo a la paciente, quien está en su domicilio", declaró José Manuel Cruz, secretario de Salud de Chiapas.



El funcionario detalló que la paciente, residente de la capital estatal, Tuxtla Gutiérrez, fue compañera de escuela en Milán de la joven de 20 años de Torreón, del norteño estado de Coahuila, que este sábado se confirmó como el cuarto caso de COVID-19 en el país.



Los otros dos casos confirmados en Ciudad de México y el de Sinaloa, en el noroeste del país, están relacionados con un viaje de trabajo que realizaron también al norte de Italia.



De manera adicional, la Secretaría federal de Salud informó este sábado que analiza a un portador del coronavirus, que dio positivo en las pruebas del COVID-19, pero que no ha desarrollado la enfermedad y es asintomático, por lo que no se considera dentro de los casos oficiales.

Aun así, el hombre del central Estado de México, que también estuvo en el viaje de trabajo en Italia con los tres hombres enfermos, permanecerá en cuarentena hasta que se descarte que pueda contagiar el virus.



Sobre el último caso en Chiapas, Cruz precisó que la infectada presentó los síntomas en Italia, en una escuela no identificada donde se han detectado múltiples contagios, pero que al llegar a México ya no presentaba síntomas.



"Ella está en su domicilio, goza de buena salud, llegó a nuestro país asintomática", afirmó el funcionario estatal.



Los primeros casos confirmados de COVID-19 en México se confirmaron desde el viernes.



Aun así, las autoridades federales insistieron este sábado, en una rueda de prensa en Palacio Nacional, que no hay condiciones para declarar una emergencia porque todos los casos "son importados" de Italia y han presentado sintomatología leve.



"Esto es de lo muy poco probable, que es que una persona en México en este momento se infecte por COVID-19, por el virus que causa la enfermedad de COVID-19, y es aun más poco probable que, si llegara a enfermarse, tuviera una enfermedad grave", aseveró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud