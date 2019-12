El Gobierno de Ecuador tiene 11 marcas registradas en la Senadi

LEA TAMBIÉN

La marca del Plan Toda Una Vida y el lema comercial de la Misión Las Manuelas forman parte de los activos intangibles del Estado ecuatoriano. Estos diseños se proyectan en los eventos oficiales del régimen, en las cadenas nacionales y se los observa en las brigadas que despliega el Gobierno en comunidades rurales.

El Ejecutivo tiene registradas en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi) 11 marcas de servicios y lemas comerciales relacionados a la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida.

Estos activos intangibles no son de propiedad de los funcionarios del Gobierno, sino que pertenecen al Estado.



Santiago Cevallos, director del Senadi, compara estas marcas registradas con edificios o vehículos oficiales, pues pueden ser transferidas o, a su vez, se puede renunciar a ellas.



La ventaja de registrar marcas, campañas y derechos de autor es que permite generar exclusividad y evita que otras personas las usen sin autorización, explicó el funcionario.



“No es el Presidente o algún Ministro el titular de los derechos”, enfatizó Cevallos.



Desde el 20 de noviembre pasado, un día antes de que el Ejecutivo enviara a la Asamblea el segundo proyecto de Ley de Urgencia Económica, denominado de Simplicidad Tributaria, la Secretaría General de Comunicación empezó a promocionar una nueva marca en tono azul, con el nombre del presidente: Lenín.



La Senadi confirmó que la Presidencia no ha solicitado el registro oficial de esta firma.



Gabriel Arroba, secretario de Comunicación, respondió por escrito a EL COMERCIO que se decidió “refrescar” la imagen gubernamental, acompañándola con la rúbrica del Mandatario. “La ciudadanía conoce al Presidente de la República por su nombre, así, de manera sencilla, cercana, sin ningún tipo de formalidad”, señaló.



Esta iniciativa se adoptó 37 días después del paro nacional de octubre, que marcó la etapa más crítica desde que Moreno está en el cargo.

“El país no había vivido, desde el regreso a la democracia, protestas tan violentas. Aprendimos mucho y se tomaron los correctivos que se necesitaron”, sostuvo Arroba.

Una de las acciones que se adoptaron fue intensificar la presencia del Gobierno en las comunidades rurales. De hecho, la marca Lenín se evidenció, por ejemplo, durante el cruce entre dirigentes indígenas y servidores policiales, por la visita de brigadistas del Gobierno en Cotopaxi.



Además, el propio vicepresidente, Otto Sonneholzner, fue crítico con el manejo comunicacional del Gobierno antes y después del paro. Según Arroba, el Ejecutivo cerrará el 2019 con una inversión en comunicación gubernamental que bordea los USD 10 millones.



Para el 2020, se prevé destinar un monto similar. Parte de esos recursos se destinará a la difusión de los programas de carácter social. Según Moreno, a través de la Misión Manuela Espejo se ha atendido a cerca de 200 000 personas con discapacidad, a escala nacional.

Además, la puesta en escena de la marca Lenín surgió casi un mes después de que el Mandatario registrara sus índices más bajos de aceptación, a raíz de la revuelta de octubre. Por ello, analistas coinciden en que además de “refrescar” la imagen del Gobierno, la promoción de la marca Lenín también pudiera tener más objetivos.



Saudia Levoyer, docente universitaria e investigadora de la comunicación, recordó que el lema “El Gobierno de Todos” fue el sello con el que se identificó inicialmente a la gestión de Moreno. Posteriormente, se reforzó la promoción de la marca del Plan Toda Una Vida.

“Es una idea de fortalecimiento de su campaña. Parece una firma de propaganda electoral. Moreno sabe que va a pasar a la historia como el hombre que sucedió a Correa”.



El analista político Max Donoso-Muller cree que después del paro el Régimen ha enfrentado un panorama complicado. Además, recordó que Moreno es el presidente de Alianza País (AP), movimiento venido a menos después de dominar el escenario político durante la última década.



“AP y el Gobierno necesitan una figura y se puede usar el nombre de Lenín para lograr ese fin”, comentó.

En entrevistas recientes, Moreno ha descartado la opción de buscar la reelección.