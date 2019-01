Gobierno ecuatoriano baraja cuatro fuentes de recursos

LEA TAMBIÉN

Cuatro fuentes para obtener recursos trabaja el Fisco para cubrir buena parte del financiamiento público requerido para este año.

La primera que ya usó fue la colocación de bonos en el mercado internacional. El lunes, Finanzas emitió USD 1 000 millones en papeles a una tasa de 10,75% por un plazo de 10 años.



Este año espera conseguir a través de este mecanismo USD 1 750 millones en total, de acuerdo con el Presupuesto.



Sobre la reciente operación, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, explicó ayer que el Gobierno venía buscando una ventana de oportunidad desde hace varios meses. “Nunca lo ocultamos, dijimos que en el momento en que encontremos apetito de inversionistas íbamos a hacerlo”.



César Robalino, exministro de Finanzas, criticó que el Gobierno haya tomado esta deuda en lugar de ir, como esperaban los mercados, a un acuerdo económico con el FMI.



La tasa de interés alcanzada es “demasiado alta”, debido a que el programa de ajuste que anunció el Gobierno no genera confianza en los mercados, explicó el analista.



Aunque Martínez dijo que aceptaba las “críticas”, consideró que la operación se logró pese a las duras condiciones que enfrenta el país por las variaciones del precio del crudo y el alto riesgo país. “Si salíamos hace meses, las tasas habrían sido de 12 o 14%”.



El interés que deberá reconocer a los inversionistas en la última colocación es el más caro desde el 2016. Ese año, el país colocó 2 000 millones a una tasa del 10,75%, aunque se debe considerar que esas operaciones fueron a un plazo menor, de seis años. Como la incertidumbre aumenta en el largo plazo, la tasa de interés también es mayor.



Otra opción que está en análisis son las titularizaciones petroleras, aunque Finanzas prefirió ayer no dar más detalles sobre esta alternativa.



Una tercera opción es China. Ecuador recibió el ofrecimiento de USD 3 500 millones de ese país, durante la gira oficial del presidente Lenín Moreno a Pekín, en diciembre pasado.



Las condiciones solicitadas por ese acreedor son conocidas: garantías petroleras o financiamiento atado a proyectos con empresas chinas. Eso se vio en la última operación crediticia con ese país.



El año pasado, ante las necesidades de liquidez de diciembre, Ecuador tomó USD 900 millones de deuda con el banco chino CDB. Este martes 29 de enero del 2019 se conoció que, como en anteriores operaciones, una parte de esos recursos -USD 225 millones- están atados a la construcción de obras que están en el Plan Anual de Inversiones, acordado con empresas chinas.



Sobre el tema, Finanzas dijo que se comprometió a establecer altos estándares de calidad para las obras y a fiscalizarlas.



La cuarta fuente son multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento, que son los que ofrecen las tasas de interés más bajas.



Según el Gobierno,el financiamiento solo alcanzará los USD 8 148 millones este año, aunque si se incluyen otros saldos y preventas las necesidades llegan a 9 000 millones.



El 90% de los recursos está identificado, dijo Martínez.



En ese listado no se contemplan recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque el Ministro aclaró que el país podría requerir “potencialmente” recursos de ese multilateral. No obstante, reconoció que alcanzar un acuerdo será un proceso que tomará tiempo, mientras “se acercan posiciones” respecto de los requerimientos del ente para otorgar financiamiento.



Entre las demandas del Fondo podrían estar: una fuerte reducción al gasto de salarios; la eliminación del subsidio al diésel y el alza del IVA. El titular de Finanzas reconoció que un ajuste económico que facilite el acceso a un préstamo con el FMI “podría ir más rápido”, por la urgencia de la situación económica, pero hay dos temas que lo impiden.



Uno es el político, el otro, la sostenibilidad de la dolarización, pues hacer un ajuste demasiado rápido podría generar un ‘shock’ fuerte en la economía y eso tendría impactos en el crecimiento del PIB.