El Gobierno analiza mecanismos de compensación en tema combustibles

El Gobierno analiza los mecanismos de protección social que se entregarán ante una eventual alza del precio de las gasolinas extra, ecopaís y del diésel, que supere el rango del 5% establecido vía el Decreto Ejecutivo 1054.

Entre las medidas consideradas para la entrega de compensaciones se encuentra la creación de un fondo de estabilización de precios, el aumento de alrededor USD 10 (aunque la cifra aún está en estudio) en el bono de desarrollo humano o establecer parámetros para que el costo del transporte público no se vea afectado.



Estas propuestas están siendo analizadas en conjunto con el Banco Mundial, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía y otros organismos multilaterales. El propósito es encontrar el mecanismo más adecuado. Entre otros, por ejemplo, se deberá definir si es que se subsidia al transportista o al usuario.



Esta información fue expuesta este 20 de mayo del 2020 en un conversatorio que mantuvieron los ministros de Economía y Finanzas, Richard Martínez; y de Energía, René Ortiz.



Martínez expresó que con estas acciones se podrá evitar que ciertos segmentos se vean afectados ante una eventual alza de los combustibles, debido a que por un posible incremento abrupto del precio internacional del petróleo se podría superar la banda establecida del 5%.



En ese escenario está previsto activar la entrega de un subsidio. Los recursos para esta subvención se obtendrán de la diferencia que recaude el Estado, cuando los precios de estos combustibles se ubiquen por debajo del precio mínimo, que es USD 1,75 para la extra y ecopaís y USD 1 para el diésel.



Estos recursos podrían ir a un fondo específico, como ocurre en otros países, refirió Martínez. Esto permitirá compensar esas eventuales variaciones.



Sin embargo, según el Gobierno, “este año particularmente no se prevé un cambio sustancial del precio de la gasolina extra. En el diésel podría haber un cambio a partir del mes de agosto, pero como el precio nuevo es menor al vigente con esto se volverá a los niveles anteriores a la reducción”, precisó el ministro Martínez.



Con el paso del tiempo, según las estimaciones que se han hecho el precio de los combustibles de Ecuador estará más cercano del precio internacional.



Según el Decreto 1054, la fijación de los precios de las gasolinas extra, ecopaís y del diésel se realizará de manera mensual en función de los costos que tengan estos productos en el mercado internacional. Pero a la vez estos se establecerán en función de una banda que permitirá que este valor se mueva entre un techo mínimo y máximo.



La banda para establecer el precio de estos derivados será de hasta un 5%. Esta se aplicará en función del precio internacional del mes anterior de estos productos, pero no será menor al precio base que USD 1,75 para el galón de las gasolinas extra y ecopaís, y de USD 1 para el diésel.