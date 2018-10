Gobierno analiza anuncio de Patiño

LEA TAMBIÉN

Los ministros María Paula Romo y Paúl Granda se pronunciaron sobre las declaraciones de Ricardo Patiño, realizadas el sábado pasado (27 de octubre del 2018) en la cuarta convención de la denominada revolución ciudadana. Patiño aseguró que es momento de tomarse instituciones públicas y cerrar las carreteras.

María Paula Romo, ministra del Interior, dijo que en este Gobierno las personas no son detenidas ni perseguidas por lo que piensan y dicen. “Pero si pretenden caotizar el país” no van a dudar en detenerlas, aseguró Romo.

Paúl Granda, encargado del Ministerio de Justicia y DD.HH., señaló que estas expresiones deben ser analizadas para determinar si pueden configurar un delito.



El propio Correa hizo un llamado a sus seguidores para que tengan “hambre de justicia”. Pidió reacción ante “los abusos del Gobierno”. Y reveló la segunda parte de lo que sería su estrategia política.



Aunque, fallaron en su afán de inscribirse ante el CNE para participar en las elecciones seccionales de marzo del 2019, Correa indicó que ya tienen una organización política nacional para auspiciar a sus candidatos. No reveló todavía el nombre del grupo.



Patiño se refirió a potenciales cierres carreteras. “Quemaremos las llantas que sean necesarias”, dijo Patiño.